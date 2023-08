Vontobel trouve son nouveau COO en interne

Vontobel a récemment nommé Markus Pfister en tant que responsable des opérations (COO ou Chief Operating Officer) pour remplacer Felix Lenhard. Ce dernier avait annoncé en mai à sa direction son souhait de quitter le groupe à la fin de l’année 2023 afin de lui permettre «entre autres choses, de consacrer plus de temps à sa famille», indiquait alors un communiqué. Il s'était engagé à rester le temps nécessaire pour assurer une «succession ordonnée», après 22 ans de présence dans la banque suisse dont 13 années en tant que COO.

Markus Pfister est également un ancien de Vontobel puisque lorsqu’il prendra ses nouvelles fonctions de COO en janvier 2024, il signera sa vingtième année dans le groupe. Il y est actuellement et depuis 2020 responsable du centre d’excellence de la division SS&T, l’activité de produits structurés de la banque. Il a été aussi l’un des créateurs de la plateforme multi-émetteurs Deritrade, rappelle Andreas Utermann, le président du conseil d’administration de Vontobel. «Il a ainsi démontré à maintes reprises comment la technologie peut être mise au service des clients d’une manière exemplaire. Une technologie de pointe puissante et fiable est aujourd’hui l’un des facteurs clés de la croissance et du succès», estime le président de la banque.

Pour remplacer Markus Pfister à la tête du centre d’excellence de la division SS&T, Vontobel a procédé également à une nomination interne. C’est Otto Huber, responsable depuis 2020 des solutions de fixed income et de trésorerie qui prendra sa place.