Twitter ouvre sa plateforme à eToro pour du trading boursier

eToro, la plateforme de trading et d’investissement, a annoncé son assocation avec le réseau social Twitter pour permettre aux utilisateurs de ce dernier de voir instantanément les prix en temps réel d’actions, de crypto-monnaies et d’autres actifs lorsqu’ils utilisent la nouvelle fonctionnalité $Cashtags de Twitter.

Les utilisateurs de Twitter qui effectuent une recherche à l’aide d’un symbole $Cashtag voient actuellement des graphiques de prix en direct pour quelques actifs financiers sélectionnés. Suite au lancement du partenariat avec eToro, la liste des $Cashtags qui produisent des graphiques de prix en direct sera considérablement élargie, tandis que les utilisateurs pourront désormais cliquer sur la plateforme eToro pour voir plus d’informations sur l’actif et avoir la possibilité d’investir, explique un communiqué.

Le partenariat couvrira les $Cashtags représentant une large gamme d’instruments sur la plateforme eToro, des actions et ETF aux crypto-monnaies et matières premières.

Twitter a ajouté des données de cours sur actions pour les $Cashtags en décembre 2022 et la fonction a été largement adoptée avec plus de 420 millions de recherches de $Cashtags depuis le début de l’année, poursuit le communiqué. Il y a en moyenne 4,7 millions de recherches de $Cashtags par jour, l’activité augmentant lors des annonces de résultats importants, par exemple le 2 février 2023, lorsque Apple a publié ses résultats pour le quatrième trimestre, le nombre de recherches de $Cashtags a atteint 8 millions. Le $Cashtag le plus utilisé est $TSLA (Tesla), avec $SPY (SPDR S&P 500 ETF) et $BTC (Bitcoin) dans le top 5.