Plus de viande rouge aux événements d’Axa IM

Axa IM a présenté ce 17 octobre un plan pour réduire ses émissions globales de carbone en tant qu’entreprise. La société vise une neutralité carbone d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de ses émissions de 26 % d’ici 2025. Parmi les évolutions notables, les collaborateurs seront priés de prendre davantage le train pour leurs voyages d’affaires, et l'énergie des bureaux sera réduite de 36% au niveau mondial. Les bureaux européens devront être alimentés, eux, en totalité par de l'énergie renouvelable d’ici 2025. Et la consommation d’eau dans les bureaux devra baisser de 10%. Concernant l’alimentation, la filiale de l’assureur éponyme va privilégier les menus végétariens et les ingrédients locaux lors de ses événements, et exclura la viande rouge. Elle va également mettre fin aux cadeaux d’entreprises, et précise que les montants jusqu’ici alloués à cette coutume seront reversés à des organisations caritatives. Son plan encadre également la production de documents publicitaires et d’impressions, qui doit diminuer de 20%. «L’affichage sur site promouvant l’image de marque, comme les bannières, n’inclura plus les noms ou les dates des événements afin qu’ils puissent être réutilisés», précise la société. La flotte automobile va, elle, passer progressivement à l'électrique, avec pour objectif de réduire les émissions carbone de 15 % d’ici fin 2025. Du côté de l’informatique, une feuille de route de durabilité numérique pour l’infrastructure, les services de stockage et la gestion des appareils devra être mise en place prochainement. Axa IM souhaite par ailleurs encourager ses employés à conserver leurs téléphones, ordinateurs et tablettes plus longtemps afin de réduire les émissions de fabrication. La société de gestion a publié le même jour son empreinte carbone globale en tant qu’entreprise pour l’année 2021, incluant ses émissions de scope 3. Dans le détail, les émissions de scope 1 se sont élevées à 830 tonnes de CO2, celles de scope 2 à 430 tonnes, et celles de scope 3 à 30.020 tonnes. Ces dernières, qui décrivent en détail l’impact de ses chaînes d’approvisionnement, représentent 96% des émissions totales. La firme réitèrera l’exercice chaque année.