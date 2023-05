PGIM prend une participation majoritaire dans le gérant de crédit privé Deerpath Capital

Nouvelle acquisition sur le segment du crédit privé américain. PGIM, filiale de gestion d’actifs de l’assureur américain Prudential, a signé un accord pour la prise d’une participation majoritaire au capital de la société de gestion Deerpath Capital Management et ses affiliés. Ni le niveau de la participation ni le montant payé par PGIM pour l’acquérir n’ont été communiqués. Deerpath Capital, qui gère un peu plus de 5 milliards de dollars d’encours, se focalise sur le financement de sociétés américaines soutenues par des firmes de private equity sur le lower middle market.

La société de gestion, qui fera partie de PGIM Private Capital, doit rester indépendante au niveau opérationnel et sur le plan des investissements. Les co-fondateurs, James Kirby et Tas Hasan, en demeureront respectivement directeur général et directeur financier. L'équipe travaillera avec le responsable des actifs alternatifs de PGIM Private Capital, Jeff Dickson.

Fondé en 2007, Deerpath Capital a déployé plus de 8,8 milliards de dollars en capital sur plus de 850 investissements. La firme recense plus de 80 employés.