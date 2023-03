L’exposition des fonds aux banques américaines en faillite est limitée, selon Fitch

La faillite récente et soudaine de plusieurs banques américaines, dont la Sillicon Valley Bank, a surtout affecté les déposants, les actionnaires et les créanciers de ces établissements. Mais la déflagration va au-delà de ces acteurs. Dans une note, Fitch Ratings passe en revue les conséquences de ces déboires pour les autres acteurs financiers non bancaires, notamment les fonds.

Fitch Ratings observe un certain nombre d’effets secondaires sur le système financier dans son ensemble, liés à la volatilité des prix des actifs, à la surveillance accrue des pertes non réalisées par le marché et à l’aversion générale pour le risque de marché, « qui pourraient finalement avoir un impact négatif sur les profils financiers et les notations des institutions financières non bancaires, des compagnies d’assurance et/ou des fonds, s’ils se maintiennent et sont importants ». Ces effets ont été observés principalement sur les marchés nord-américains et, dans une moindre mesure, sur les marchés européens. Les marchés asiatiques et latino-américains ne semblent guère affectés à ce jour.

Attention aux fonds monétaires

Concernant les fonds qu’elle note, Fitch observe que l’exposition aux banques aujourd’hui en faillite semble se circonscrire à un nombre restreint de fonds obligataires, de fonds fermés et de fonds d’investissement des collectivités locales. « Les montants d’exposition sont limités et aucune incidence sur la notation n’est attendue », selon l’agence. Les fonds monétaires notés par Fitch n’ont pas d’exposition directe aux banques aujourd’hui en faillite.

Les fonds monétaires pourraient toutefois constituer « une zone particulière de sensibilité à la notation et de risque systémique si l’aversion au risque des investisseurs entraîne des rachats élevés sur ces fonds ou si les sorties de dépôts s'étendent aux banques les mieux notées, qui constituent la composante prédominante des portefeuilles des fonds monétaires », prévient Fitch. À l’inverse, les fonds monétaires pourraient enregistrer des flux entrants en raison des retraits de dépôts des banques touchées.