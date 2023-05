Les investisseurs doivent faire face aux risques physiques dans leurs portefeuilles

L’industrie de la gestion d’actifs doit davantage prendre en compte les risques physiques liés au changement climatique. Le message a été martelé par les divers intervenants au cours d’une table ronde du Sustainable Investment Forum Europe*, qui a réuni des investisseurs institutionnels et fournisseurs de services à Paris ce 9 mai.

Pour le moment, les gérants et les investisseurs institutionnels préfèrent encore se focaliser sur le risque lié à la transition, c’est-à-dire des risques liés aux impacts de la transition vers une économie bas-carbone, comme les choix politiques et des tendances du marché. Le risque physique, qui correspond aux conséquences matérielles des évènements extrêmes liés au changement climatique sur les entreprises, leurs actifs et leurs activités, est peu intégré dans la gestion d’actifs.

Pourtant, le changement climatique entraine avec lui l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques extrêmes (canicules, précipitations intenses, sécheresse). Et cela va se ressentir de plus en plus dans les portefeuilles. « Compte tenu des changements climatiques importants à venir, l’un des principaux problèmes est que si l’on considère le monde actuel comme scénario de base, on se trouve face à un scénario fictif. Le risque physique est beaucoup plus complexe que le risque lié aux émissions, car c’est spécifique au niveau d’actif et à la localisation géographique », a avancé Sofia Bartholdy, responsable de la neutralité carbone chez Church Commissioners for England. L’investisseur institutionnel a entamé un travail de compréhension des risques physiques liés à ses actifs et au niveau des titres. « En matière de gestion forestière, nous essayons de comprendre quels arbres résistent mieux au changement climatique ou comment on peut se protéger des forts risques de feux ? Au niveau des titres, nous sommes en stade précoce. Nous travaillons avec nos gérants externes pour mieux comprendre ces impacts liés au changement climatique et non seulement les risques liés aux émissions », a-t-elle témoigné.

Et ce risque physique ne va pas disparaître avec un système productif carbone-neutre. « Il faut comprendre la proportion verrouillée des risques physiques. Le système climatique a un temps de latence, c’est-à-dire que nous n’avons pas encore reçu la facture pour nos émissions dans le passé. Dans ce contexte, le risque physique doit être pris en compte dans les décisions d’investissement », a expliqué Patric Kellerman, vice-président chez MSCI.

TCFD a posé un cadre trop peu ambitieux

La prise en compte des risques physiques reste toutefois difficile à cause du manque de données et de métriques pertinentes. « Les données publiques qu’on a aujourd’hui ne nous permettent pas de prendre des décisions d’investissement », a regretté Sofia Bartholdy. Elle espère que la situation va s’améliorer avec l’entrée en vigueur du règlement Corporate Social Reponsability Directive (CSRD), qui demande aux entreprises de publier leurs informations extra-financières.

La situation ne s’améliore pas non plus du côté des métriques, selon James Lockhard Smith, directeur des marchés et ESG chez Verisk Maplecroft, un fournisseur d’analyse des risques. « Le Taskforce on Climate-related Financial Disclosures [« TCFD », NDLR] a créé un niveau d’ambition bas dans l’industrie, notamment quand il s’agit des métriques liées aux risques physiques. L’industrie a besoin d’indicateurs de risques financiers liés aux impacts physiques du changement climatique comme le pourcentage des actifs exposés à ces risques ou le risque de queue en value at risk. Cela devient de plus en plus important dans un contexte où on voit l’émergence de régulations plus exigeantes. L’industrie de la gestion d’actifs peut tirer des apprentissages de l’industrie de l’assurance, qui utilise, par exemple, la modélisation des catastrophes pour les événements extrêmes avec des modèles probabilistiques », a-t-il expliqué.

La réponse pourrait venir de l’Institutional Investors Group on Climate Change. L’initiative, qui vise à accompagner les investisseurs institutionnels dans l’atteinte de la neutralité carbone, travaille actuellement sur un cadre d’investissement résilient au changement climatique. « Ce cadre se concentre sur le renforcement de la capacité et de l’expertise pour mieux comprendre les risques physiques et comment ils se manifestent. Il s’agit également des outils pour comprendre l’impact des aléas climatiques sur les fonds ou les actifs, en utilisant les données climatiques et financières. Les investisseurs ont le devoir de protéger la valeur de leurs actifs des risques physiques », a déclaré Danielle Boyd, directrice chargée de la mise en œuvre de la stratégie climat chez l’IIGCC. En attendant l’arrivée d’un outil efficace, chacun peut déjà commencer à réfléchir.

*Organisé par Climate Action et l’Initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement.