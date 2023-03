Les gestionnaires européens rejettent toute relocalisation forcée de la compensation de dérivés

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a accordé le 23 septembre un agrément autorisant la Fédération internationale de football (Fifa) à exercer des fonctions d’établissement de paiement, et plus particulièrement de chambre de compensation pouvant percevoir et traiter des paiements au nom des clubs de football en vertu de la directive européenne DSP2 (2015/2366). Entité indépendante établie en France, cette chambre de compensation s’est vu attribuer deux missions : d’une part de centraliser, traiter et automatiser les paiements entre les clubs, dans un premier temps concernant ceux liés à la rétribution de la formation ; d’autre part de promouvoir la transparence financière et l’intégrité dans le système des transferts des joueurs. Elle devra garantir que les indemnités de formation et paiements de solidarité soient dûment versées aux clubs formateurs, la Fifa estimant à près de 400 millions de dollars le montant qui devrait normalement être distribué chaque année aux clubs formateurs, au lieu des 70 à 80 millions actuels.