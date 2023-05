Le secteur britannique de la gestion collecte des données sur la diversité, l'équité et l’inclusion

L’association de la gestion d’actifs britannique, The Investment Association (IA) et le Thinking Ahead Institute, qui appartient au groupe Willis Towers Watson, ont lancé, début mai, une campagne visant à collecter des données plus détaillées sur la diversité, l'équité et l’inclusion des individus au sein du secteur local de la gestion d’actifs. Un questionnaire a été envoyé aux 250 membres de l’IA. Il est demandé aux sociétés de gestion de fournnir des données sur divers caractéristiques de leurs employés : genre, appartenance à un groupe éthnique, orientation sexuelle, milieu socio-économique, neurodiversité.

A lire aussi:

Avec ces données, l’IA et le Thinking Ahead Institute entendent révéler le paysage démographique de la gestion d’actifs britannique et permettre aux sociétés concernées de pouvoir comparer leurs progrès en matière de diversité, équité et inclusion. Les résultats de cette campagne de collecte de données seront publiés plus tard dans l’année. L’IA estime qu’elle aidera à constituer une source de meilleures pratiques en matière de diversité, équité et inclusion.

A lire aussi: