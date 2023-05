Le groupe australien MA Financial acquiert un gérant de crédit privé américain

Le groupe financier australien MA Financial, qui compte quelque 8 milliards de dollars d’encours en gestion alternative, a annoncé, ce mardi, l’acquisition de Blue Elephant Capital Management. Cette boutique de gestion américaine, spécialisée sur le crédit privé, est établie à New York depuis 2013 et gère 184 millions de dollars. Les deux groupes étaient déjà associés depuis 2021 à travers un partenariat de financement de prêts.

Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. MA Financial, coté à la Bourse de Sydney, voit l’acquisition de Blue Elephant Capital Management comme un point d’entrée sur le marché du crédit américain. Le groupe australien a également pour projet d’étendre ses capacités de distribution de fonds aux Etats-Unis.

Les fondateurs de Blue Elephant Capital Management, JP Marra et Ashees Jain, seront nommés codirecteurs de l’équipe d’investissements dans le crédit américain de MA Financial à l’issue de la transaction. Kent MacWilliams, managing director pour les investissements, prendra, lui, les fonctions de directeur du financement spécialisé aux Etats-Unis.

MA Financial compte par ailleurs lancer un fonds de crédit privé focalisé sur le marché américain à compter de juin 2023.