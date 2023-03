Le directeur général de Strive AM démissionne pour lancer sa campagne présidentielle

Vivek Ramaswamy, cofondateur du fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) anti-ESG Strive Asset Management, vient d’annoncer son départ afin de se présenter à l’élection présidentielle américaine. A la suite de cette annonce, il renonce à son poste de président exécutif et à ses responsabilités opérationnelles. Anson Frericks, l’autre cofondateur, remplacera Vivek Ramaswamy au sein de conseil d’administration et continuera comme président de Strive AM, selon un post officiel sur LinkedIn. Créée en 2022, la société de gestion anti-ESG Strive AM a déjà levé plus de 650 millions de dollars d’encours sous gestion en moins de six mois. La direction compte désormais Anson Frericks comme président, Ben Pham en tant que directeur des opérations, Matthew Cole comme directeur des investissements et Justin Danhof en tant que directeur de la gouvernance des entreprises.