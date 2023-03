L’AMF veut rendre plus lisible la facture des produits financiers

Il n’existe pas vraiment de bonne façon de présenter la facture, payer l’addition étant rarement un moment agréable. A défaut de pouvoir faire baisser les prix, l’Autorité des marchés financiers s’échine à rendre la facture plus lisible. Le régulateur français a donc formulé, mardi 28 mars, une proposition alternative à l’affichage actuel des coûts et frais dans les documents remis à l’épargnant avant tout investissement. Le timing n’est pas anodin, la Commission européenne devant dégainer sa stratégie pour l’investissement des particuliers début mai.

Ainsi le régulateur a-t-il demandé au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) d’élaborer un tableau synthétique de présentation des informations liées aux coûts et frais dans les documents d’information réglementaires destinés à l’investisseur particulier. En somme, le tableau reprend la classification utilisée dans les documents d’information-clé (DIC) de la réglementation Priips, le règlement européen sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement de détail et fondés sur l’assurance. Il distingue donc coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Ce, dit l’AMF, «afin de permettre à l’épargnant de mieux identifier la fréquence à laquelle il est redevable de ces coûts».

Les coûts ponctuels, divisés entre frais liés au service et frais liés aux produits, couvrent les honoraires de conseil, les frais d’ouverture de compte et d’exécution d’ordre, les droits d’entrée. Les coûts récurrents englobent, côté frais de service, les honoraires de suivi de conseil, les droits de garde, les frais de tenue de compte ainsi que les frais annuels totaux liés aux produits. Enfin, les frais accessoires comportent les frais de performance directement prélevé sur le mandat ou les produits.

Le tableau, élaboré par le CCSF et agréé par l’AMF, permet de distinguer davantage les rétrocessions de commissions perçues par les distributeurs de fonds pour la première année d’investissement et les années qui suivent. Reste à savoir si cette partie sera conservée, la Commission européenne envisageant une possible interdiction des rétrocessions dans la vente des produits financiers aux particuliers européens. L’évolution des coûts sur la durée recommandée de placement du fonds fait également l’objet d’un petit tableau. Le CCSF a également proposé qu’un glossaire sur les frais des placements financiers (hors assurance-vie) puisse être fourni aux épargnants en accompagnement du tableau de façon à permettre sa bonne compréhension.

La lisibilité des documents réglementaires, un problème récurrent

La proposition de tableau alternatif est aussi censée apporter un début de réponse aux résultats d’une étude, dévoilée par l’AMF en septembre dernier, portant sur la compréhension des documents d’information réglementaires (DIC) par les épargnants désireux d’investir en valeurs mobilières au travers de placements collectifs. Le constat était sans appel. Bien que complets et neutres, les documents étaient jugés «rébarbatifs et peu lisibles». «Les épargnants en rejettent la forme, qui ne facilite pas l’appropriation de l’information. Ainsi, les épargnants participant aux études de lisibilité (des détenteurs et des non détenteurs de produits d’investissement) sont mis en difficulté par la trop forte densité des informations ou par l’absence de mise en relief ou de hiérarchie des informations importantes et d’aide à la lecture. De nombreux termes et passages sont jugés trop techniques. Ces travers entraînent un manque d’intérêt voire l’arrêt de la lecture», notait alors l’AMF dans ses conclusions.

Le sujet de la lisibilité n’est pas nouveau. Les années précédentes, les études de l’AMF mettaient en exergue le fait qu’une lecture attentive permettait à l’épargnant de trouver l’information recherchée avec souvent un accompagnement minimal de la part du conseiller en investissement. Les informations étaient cependant jugées enfouies, parfois très complexes sinon jargonneuses par les investisseurs novices.

En novembre 2006, déjà, le régulateur français confiait à TNS Sofres, une étude sur la perception par les investisseurs particuliers, chevronnés ou non, des documents réglementaires visés par l’AMF dans la vente de produits financiers. Sur la présentation, le constat était plus négatif qu’en 2022 mais certains commentaires émis étaient relativement similaires à ceux de l’an dernier. Volume souvent dissuasif, mise en page austère voire rédhibitoire, peu ou pas de clés de lectures pour favoriser une lecture rapide. Quant au contenu, il ne semblait guère digeste, les épargnants sondés à l’époque évoquant une trop grande technicité, une mauvaise hiérarchisation de l’information et la présence d’informations semblant alarmistes voire dissuasives. «Mais après lecture, ces documents révèlent un certain potentiel : crédit de sérieux, d’objectivité/neutralité; sentiment d’exhaustivité (pour la plupart des cas)», glissait TNS Sofres dans sa synthèse.

Au-delà de la lisibilité

De fait, ces critiques sur la lisibilité des documents réglementaires récurrentes sur la durée mettent en lumière deux problèmes distincts. A savoir un manque de temps à consacrer à la lecture de documents d’éducation financière et l’éternelle problématique du manque d’éducation financière de l’investisseur particulier qui le décourage souvent de se plonger dans les documents. La faute aussi à une industrie des produits financiers s’étant bâtie sur un jargon que nulle brochure, même simplifiée, ne saurait complètement expliquer en termes simples. Cependant, les rôles s’inversent parfois comme c’est le cas avec la réglementation européenne sur la publication d’informations de durabilité dans le secteur financier (SFDR) que l’AMF a proposé d’amender récemment. La complexité, sur ce cas précis, vient de Bruxelles et met à rude épreuve les méninges des gérants comme des chargés de conformité et de marketing.

Au-delà de la lisibilité des DIC, pour attirer l’épargnant dans l’investissement, il faudra encore travailler sur la comparabilité des produits financiers. Ce qui nécessitera toujours plus de synthèse et de simplification du vocabulaire financier sans pour autant omettre les obligations relatives aux informations réglementaires. Le tableau proposé par l’AMF sur les frais et les coûts est un premier pas même s’il sera peut-être difficile à mettre en œuvre sur certains types de produits comme les fonds indiciels cotés ou les fonds de non-coté.