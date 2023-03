La Française se dote d’un directeur général pour poursuivre sa transformation

En pleine transformation depuis le rapprochement de sa maison-mère le Crédit Mutuel Nord Europe vers le Crédit Mutuel de l’est, La Française se voit dotée d’un nouveau membre au sein de son directoire, venu directement des ministères de l'écononomie et du travail. Il s’agit de Guillaume Cadiou, 45 ans, nommé directeur général de La Française pour seconder Patrick Rivière, le président du directoire. Diplômé en 2000 de L’École Polytechnique et en 2003 des Ponts et Chaussées, il était depuis octobre 2020, délégué interministériel aux restructurations d’entreprises auprès des ministres de l'économie et du travail.

Dans un communiqué, La Française explique que Guillaume Cadiou aura notamment la responsabilité de mener à bien la constitution du pôle de gestion multi-boutiques pour compte de tiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale aux côtés d’Eric Charpentier, directeur général adjoint de CIC et directeur général de la fédération du Crédit Mutuel Nord Europe. «Cette nomination confirme les ambitions de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, annoncées en septembre 2022, d’accélérer la création d’une nouvelle ligne métier dédiée à l’asset management, qui regrouperait avec Groupe La Française, toutes les structures de gestion du groupe bancassureur au sein d’un modèle multi-boutiques», explique le groupe.

L’ensemble représente 166 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022.

Guillaume Cadiou a alterné entre public et privé durant sa carrière. Il a débuté à la direction du budget puis à la Caisse des dépôts et consignations. En 2009, il a été nommé directeur adjoint du cabinet de Patrick Devedjian, ministre auprès du Premier ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relance. Il a ensuite rejoint en 2011 le groupe Imerys, où il fut directeur de la stratégie et du développement puis directeur général de filiale opérationnelle. En 2017, il a été nommé président du directoire de la société de services financiers Kepler Cheuvreux.