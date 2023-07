La collecte hedomadaire des fonds s’oriente vers les moins risqués

La semaine de collecte du 13 au 20 juillet dans les fonds de Bank of America a fait la part belle aux actifs les moins risqués. Selon les chiffres du rapport hebdomadaire de BofA Global Research, le Flow Show, les investisseurs ont souscrit en net 7,5 milliards de dollars dans les fonds monétaires et un petit 1,4 milliard dans les fonds obligataires. A l’opposé du spectre, les fonds actions ont décollecté 2,1 milliards de dollars et ceux sur l’or environ 600 millions.

Dans les fonds obligataires, les investisseurs vont tout de même chercher un petit peu de risque. En effet, ceux sur les titres de meilleure qualité notés investment grade par les agences spécialisées, enregistrent leur première décollecte nette depuis 16 semaines à -1,6 milliard de dollars. Les investisseurs leur ont préféré les fonds high yield qui offrent potentiellement un meilleur rendement, à hauteur de 800 millions de dollars.

Du côté des actions, la décollecte globale vient des fonds mutuels classiques (-9,5 milliards de dollars) car les fonds cotés indiciels (ETF) ont eux attiré 7,3 milliards de dollars. En matière de secteurs, ce sont les secteurs de la tech et de la finance qui attirent le plus (respectivement 1,8 milliard et 1,1 milliard). Les larges cap US ont elles perdu 7,7 milliards de souscriptions.

L’Europe n’a toujours pas la cote, avec 1,6 milliard de dollars de décollecte, soit sa 19ème semaine consécutive, dans le rouge. Les actions japonaises ont, elles, attiré 600 millions de dollars, soit un flux net positif pour la septième semaine consécutive.