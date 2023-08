La collecte hebdomadaire de fonds privilégie de nouveau le monétaire

La tendance est restée à la prudence de la part des investisseurs durant la semaine du 3 au 10 août 2023. Selon les données sur les flux dans les fonds par Bank of America Global Research, l’argent s’est largement dirigé vers les fonds monétaires à hauteur de 20,5 milliards de dollars. Les fonds obligataires ont récolté presque trois fois moins avec moins de 7 milliards de dollars, et les flux vers les actions sont à 1,5 milliard net. On notera toutefois que la collecte est positive partout quand les fonds basés sur l’or enregistrent encore cette semaine des rachats de 700 millions de dollars. Il s’agit de la onzième semaine consécutive de rachats nets.

Les auteurs de l'études soulignent que pour les fonds monétaires, les souscriptions sont positives nettes des rachats depuis le début du trimestre à 145 milliards de dollars et qu’elles affichent une tendance plus rapide que celles du deuxième trimestre. Les fonds sur les obligations du Trésor sont aussi particulièrement en verve avec 127 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit déjà plus de la moitié des 206 milliards enregistrés sur toute l’année 2022, une année record.

Toujours dans la catégorie des taux, le high yield est en souffrance. Les investisseurs se sont retirés des fonds acheteurs de ce segment à hauteur de 1,2 milliard la semaine dernière, soit leur plus forte décollecte depuis 12 semaines consécutives.