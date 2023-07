Indexa Capital va se coter à la Bourse de Madrid

Le service de gestion automatisée espagnol Indexa Capital, qui s’est récemment lancé en France aux côtés de l’assureur-vie Spirica, va s’introduire sur le segment BME Growth de la Bourse de Madrid. Selon un communiqué, cette cotation n’entraînera pas d’augmentation de capital ou l’émission de nouvelles actions. Le titre sera introduit au prix de 10,30 par action, portant la valorisation d’Indexa Capital à 150 millions d’euros. Indexa Capital, fondé en 2014, gère 1,7 milliard d’euros d’encours.

« Nous pensons que le passage à BME Growth est la bonne étape pour pouvoir continuer à offrir les meilleurs services à nos clients sur le long terme et ensuite, lorsque notre valorisation le permettra, passer au marché continu. Nous nous attendons également à ce que notre croissance nous permette de rejoindre de plus en plus d’indices et, pourquoi pas, de faire partie de certains des indices dans lesquels les portefeuilles de nos clients sont investis à long terme », a commenté François Derbaix, co-directeur général d’Indexa Capital.

A lire aussi: