Hamilton Lane ouvre un nouveau bureau à Shanghai

La société de gestion américaine Hamilton Lane vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau à Shanghai. Il s’agit du sixième en Asie-Pacifique après ceux de Hong Kong, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo. Mingchen Xia, managing director et codirecteur des investissements en Asie, dirigera cette nouvelle équipe, qui compte déjà sept salariés au sein des départements d’investissements, des relations clients, de la gestion du risque et de la conformité. Hamilton Lane a obtenu le statut pilote QFLP «Qualified Foreign Limited Partner» de la région de Shanghai en 2022. La structure QFLP permet aux investisseurs étrangers de convertir des dollars américains en renminbi afin d’investir sur les marchés privés en devise locale. La société de gestion alternative deviendra ainsi la première institution à Shanghai à établir un fonds secondaire à travers la structure QFLP, précise un communiqué de presse. La société de gestion américaine comptait 832 milliards de dollars d’encours sous gestion dont 108 milliards de dollars en gestion discrétionnaire au 31 décembre 2022.