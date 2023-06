Eric Franc (DNCA) : «La diversité de style a fait notre force»

DNCA fait son grand retour dans le top 10 du classement Alpha League Table pour son édition 2023. La société compte 15 fonds éligibles gagnants dans une gamme très diversifiée. Eric Franc, directeur général de DNCA, qui nous reçoit dans ses locaux, nous rappelle la philosophie de gestion de cette société créée en 2000 et entrée dans le giron de Natixis IM en 2015.

Elle a évolué notamment d’un ADN de gestion de conviction dans la gestion value pour se diversifier dans la gestion «croissance» et l’obligataire notamment. Elle gère aujourd’hui près de 29 milliards d’euros et compte poursuivre son développement de produits et à l’international. La succession de Jean-Charles Mériaux se prépare à la tête de la gestion.