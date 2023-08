En Nouvelle-Zélande, BlackRock renforce sa posture d’acteur international de la transition climatique

Chahuté en son pays par les bisbilles partisanes et politiques entre pro- et anti-ESG, la société de gestion américaine BlackRock continue de se construire une image d’acteur central de la transition climatique dans le reste du monde. Ce, même si diverses organisations non gouvernementales jugent en publiant moult études que le gérant est loin d'être le plus avancé dans ses efforts pour atteindre lui-même ses objectifs de neutralité carbone et s’aligner sur l’Accord de Paris sur le climat. Mais la réalité est là, c’est bien BlackRock que plusieurs gouvernements sollicitent dans le cadre de leur transition.

Pour l’aider à concrétiser son ambition de neutralité carbone d’ici 2050, la Nouvelle-Zélande vient ainsi de faire appel au gestionnaire d’actifs américain. Le gouvernement néo-zélandais a annoncé, mardi 8 août, le lancement d’un fonds d’infrastructures liées au climat et à l’écotechnologie (clean tech) d’un montant de deux milliards de dollars néo-zélandais (1,1 milliard d’euros) qui sera géré par BlackRock. Son but est d’accompagner le pays à devenir l’un des premiers au monde à s’alimenter via une électricité entièrement renouvelable. «Alors que les pays du monde entier subissent quotidiennement les effets du changement climatique, il n’a jamais été aussi urgent d’investir dans des technologies qui contribueront à résoudre la crise climatique, et la Nouvelle-Zélande est bien placée pour accueillir ces investissements», a déclaré le premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins.

Le gouvernement néo-zélandais compte sur ce fonds pour accélérer les investissements locaux dans le solaire, l’éolien, l’hydrogène vert ou encore le stockage d’électricité par batteries, autant d’infrastructures nécessaires pour soutenir une économie bas carbone. Il invite aussi ouvertement les institutionnels, dont les fonds de pension publics locaux (Superannuation), et le secteur privé à investir dans la structure établie avec le gestionnaire américain.

Pour BlackRock, le deal lui offre l’opportunité de se renforcer dans les infrastructures énergétiques de la région Asie-Pacifique qu’il lorgne plus encore depuis août 2022. L’été dernier, la firme avait racheté le développeur australien de stockage d’électricité par batteries Akaysha Energy et s’était engagée à investir au moins un milliard de dollars australiens pour booster ce type d’infrastructures dans le pays et par conséquent, la production d'électricité locale. A l’époque, Charlie Reid, co-directeur de l’équipe des infrastructures climat de BlackRock en Asie-Pacifique, voyait une opportunité de 400 milliards de dollars à saisir dans la région.

Initiatives et rapprochements

L’association entre BlackRock et le gouvernement néo-zélandais n’est pas sans rappeler le lancement en janvier 2020 du Climate Finance Partnership, géré et structuré lui aussi par le gérant américain sous la forme d’un fonds d’investissement. La France et l’Allemagne, via respectivement l’Agence française de développement (AFD) et l’Etablissement de crédit pour la reconstruction de l’économie allemande (kfw), avaient sélectionné BlackRock pour orienter des capitaux vers des projets liés au climat dans les pays en développement. Le gouvernement japonais avait également abondé le fonds à travers la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), de même que plusieurs fondations et investisseurs institutionnels. BlackRock, qui avait investi 20 millions de dollars dans l’initiative, avait levé quelque 673 millions de dollars, dont 523 des institutionnels et 130 des gouvernements.

Le Moyen-Orient aussi a fait appel à BlackRock en matière d’infrastructures. Le gestionnaire s’est rapproché du fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund (PIF) en novembre 2022. Les deux parties ont signé un protocole d’accord non contraignant incluant la mise en œuvre de la stratégie d’infrastructure de BlackRock dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et l’exploration conjointe de projets d’infrastructures au Moyen-Orient, avec la majorité des investissements concentrés en Arabie Saoudite. L’énergie, l’électricité, l’eau, l’environnement, les transports, les télécoms et les infrastructures sociales figurent parmi les secteurs visés. Or, l’Arabie Saoudite vise, elle aussi, la neutralité carbone à horizon 2050, ce qui laisse penser que les projets d’infrastructures de BlackRock dans le royaume auront une coloration verte.

Greenpeace méfiant

Le lancement du fonds d’infrastructures climat conjoint de BlackRock et du gouvernement néo-zélandais suscite néanmoins la méfiance de l’organisation de défense de l’environnement Greenpeace. Dans un communiqué, Greenpeace accueille favorablement la nouvelle mais s’inquiète « de la forte dépendance à l'égard du financement privé pour atteindre les objectifs de 100% d'énergie renouvelable ».

L’organisation pointe le fait que d’autres pays ont pu accélérer le déploiement des énergies renouvelables en permettant à leurs populations et communautés locales d’en bénéficier et en les faisant adhérer à leurs projets. « Le gouvernement néo-zélandais a annoncé un deal qui place les énergies renouvelables entre les mains d’investisseurs privés étrangers (…) Nous craignons que ces projets ne soient imposés sans l’aval de la population locale », tacle Greenpeace.

En Nouvelle-Zélande, BlackRock sait déjà qu’il ne suscitera pas l’adhésion auprès d’une minorité de locaux. En mai 2022, l’ex-première ministre Jacinda Ardern s’était retrouvée dans le viseur des sphères complotistes locales voire internationales sur les réseaux sociaux après avoir visité les quartiers généraux de la société de gestion à New York. Un citoyen néo-zéalandais était même allé jusqu’à déposer une requête d’information officielle pour exiger de Jacinda Ardern la liste des personnes présentes lors de la visite de l’ex-dirigeante chez BlackRock ainsi que le procès-verbal de cette visite. Requête qui avait été rejetée par le cabinet de la première ministre de l’époque puisqu’aucun compte-rendu n’avait été rédigé.

Gouvernements à l'écoute

Cette collaboration entre la Nouvelle-Zélande va indéniablement relancer les théories autour d’un BlackRock murmurant à l’oreille des gouvernants et imposant implacablement son agenda au monde. Le rôle de la firme ressemble pourtant davantage à celui d’un accompagnant – certes financièrement intéressé – voire d’un exécutant des tâches des gouvernements et autres institutions de premier plan. Ces dernières années, ce sentiment s’est particulièrement renforcé à travers les activités de sa filiale Financial Markets Advisory. Le Wall Street Journal avait d’ailleurs consacré un article fin 2022 à cette équipe qui conseille ou a conseillé notamment la Réserve fédérale, la Banque du Canada, le Vatican ou encore le gouvernement grec.

En Europe, ces dernières années, le nom de BlackRock FMA est souvent revenu dans l’actualité. La filiale du géant américain avait produit un rapport pour la Commission européenne sur l’intégration des facteurs ESG dans les cadres prudentiels des banques en 2021. Le médiateur de l’institution avait été saisi sur la façon dont l’appel d’offres de cette étude avait été attribué en 2020 à BlackRock FMA. En 2020, la Riskbank, banque centrale de Suède, qui avait confié une mission à la filiale.

Plus récemment, au printemps 2023, BlackRock FMA avait été mandaté par les autorités américaines pour vendre les actifs des banques en faillite Silicon Valley Bank et Signature Bank mais aussi par le gouvernement ukrainien pour conseiller le fonds de développement pour la reconstruction de l’Ukraine sur une base pro bono.