L’Union Bancaire Privée (UBP) vient de recruter Sergio Trigo Paz, l’ancien responsable dette émergente de BlackRock. Il devient directeur des investissements et responsable dette émergente au sein de la banque suisse. Basé à Londres, il prend la direction d’une équipe composée de neuf professionnels de l’investissement répartis entre Zurich, Londres et Hong Kong. Jusqu’en mars dernier, Sergio Trigo Paz était responsable dette émergente chez BlackRock, où il a passé une dizaine d’années. Avant d’intégrer la société de gestion américaine, en 2012, il a assumé les fonctions de responsable dette émergente, puis de directeur de la gestion auprès de BNP Paribas Investment Partners. Précédemment, jusqu’en 2004, il a occupé divers postes dédiés aux activités de trading, et notamment à la tenue de marché, sur le segment de la dette des pays émergents auprès de plusieurs institutions, à NewYork, Londres et Paris. L’équipe dette émergente d’UBP a également été rejointe par Soledad Rocio Acoroni, en tant que gérante de portefeuille, basée à Zurich. Elle travaillait jusque-là chez LarrainVial AM au Chili, comme gérante de portefeuille spécialisée dans les stratégies en dette d’entreprise d’Amérique latine (LatAm), ainsi que celles en dette LatAm ESG ‘bas carbone’, ou encore celles en dette souveraine et en dette d’entreprise d’Argentine.