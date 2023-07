Emergence clôt son compartiment Europe avec un fonds suédois

Le fonds de place Emergence, qui investit dans des fonds de sociétés de gestion entrepreneuriales, vient de réaliser le cinquième et dernier investissement de son compartiment Emergence Europe en allouant 33 millions d’euros à la société suédoise Norron Asset Management pour son fonds Norron Sustainable Equity.

Ce cinquième compartiment avait été lancé début 2021 et avait levé 220 millions d’euros auprès des fondateurs d’Emergence, 16 investisseurs institutionnels français, comprenant la Caisse des dépôts, CNP Assurances, BNP Paribas Cardif ou encore Orano. L’objectif était d’aider des fonds de sociétés de gestion entrepreneuriales européennes à grandir. Quatre véhicules ont été incubés par ce compartiment par le passé dont une société étrangère, l’allemande First Private Investment Management. La somme de 33 millions solde le compartiment. Et grâce à cet apport d’Emergence, Norron Sustainable Equity atteint un encours d’environ 85 millions d’euros à mi-juin 2023. La société gère au total un peu plus de 900 millions d’euros.

«Norron AM est spécialisé sur les actions suédoises et nordiques. Cela apporte une diversification attractive pour nos investisseurs institutionnels», explique Benoit Donnen, directeur de la recherche & analyse chez NewAlpha AM. Créé en septembre 2020, «le fonds Norron Sustainable Equity affiche une performance de 34,9% en cumulé à fin juin 2023», précise à L’Agefi son gestionnaire, Johan Solini. Il est aussi l’un des rares fonds ayant une stratégie d’investissement dans des actions nordiques classées article 9, selon le règlement européen SFDR.

Environ 45 valeurs sont sélectionnées au terme d’un processus d’analyse financière fondamentale et sur des critères qualitatifs ESG (d’environnement, sociaux et de gouvernance). Les entreprises doivent contribuer au moins à l’un des quatre objectifs durables suivants : société saine et prospère, solutions innovantes et durables, climat et environnement, villes et infrastructures durables. Ces objectifs contribuent aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les secteurs de l’industrie, des technologies et de la santé sont généralement les plus représentés dans l’allocation.

Diversité

Pour choisir ce fonds et cette société, NewAlpha, le délégataire de gestion d’Emergence, a rencontré une dizaine de sociétés de gestion. Et c’est Norron AM qui a «émergé», pour diverses raisons venant s’ajouter à celle de la diversification : la diversité d’âges de ses gérants : Johan Solini par exemple a 30 ans, le cogérant du fonds et directeur des investissements Oskar Ormegard a 41 ans, et la responsable des investissements durables, Jesper Laudon Meyer, a une vingtaine d’années. Les fondateurs de la société, créée en 2010, ont tous plus de trente ans d’expérience dans l’investissement et ont travaillé ensemble chez Catella. Enfin, si la société est détenue à majorité par ses fondateurs et ses équipes, le reste du capital (soit environ 42%) est détenu par Aker ASA, la plus ancienne société industrielle norvégienne en activité, investisseur financier, présent depuis la création de Norron AB.

Quant à Norron AM, Hans Bale, responsable du bureau norvégien, explique : «Nous ne connaissions pas Emergence ni NewAlpha, mais nous connaissions les investisseurs derrière», se réjouit-il. Le dirigeant loue l’expertise et l’appétit en ESG des investisseurs institutionnels français.

Emergence pense désormais à boucler les investissements du compartiment Techs for Good, qui avait levé à l’origine 100 millions d’euros mais qui devrait voir son enveloppe s’accroître dans les semaines qui viennent, afin, notamment, de s’inscrire dans l’initiative Tibi 2, qui vise à favoriser les investissements dans les entreprises technologiques.