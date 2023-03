Credit Suisse WM nomme un directeur du conseil en investissement

La division de la gestion de fortune de Credit Suisse vient de promouvoir Jerome Tan, managing director, en tant que directeur du conseil en investissement à Singapour. Il est déjà co-président des comités du conseil au sein de la gestion de fortune en Asie Pacifique et du développement commercial. Il travaille chez Credit Suisse depuis plus de 15 ans.

Credit Suisse a également recruté Lok-hin Tsui comme responsable du conseil en investissement pour les marchés singapourien et malaisien. Il arrive d’UBS Wealth Management Singapour, où il était responsable en conseil d’investissement actions et obligations pour des clients Ultra High Net Worth depuis 2017. Auparavant, il a occupé le poste de conseiller en investissement chez DBS Bank et Standard Chartered Bank.