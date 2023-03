CIP nomme un nouveau directeur groupe des investissements

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) vient d’annoncer la nomination de Martin Neubert en tant que Partner et directeur des investissements du groupe, à partir de juillet prochain. Il sera aussi chargé du développement stratégique des fonds. Il sera par ailleurs responsable du renforcement du développement de l’énergie éolienne en mer, ce qui représente une partie importante pour le portefeuille d’amorçage de CIP.

La société de gestion spécialisée dans les infrastructures prépare actuellement sa prochaine levée de fonds pour son véhicule phare dénommé CI V, qui investira dans des projets greenfield, c’est-à-dire des infrastructures à construire, dans les infrastructures énergétiques.

Martin Neubert arrive d’Orsted, une société danoise dans le secteur de l’énergie notamment éolienne offshore, où il est directeur général adjoint du groupe et directeur commercial depuis 2021. Il est entré chez Orsted en 2018 comme directeur général de l’activité offshore. Auparavant, il a occupé plusieurs postes seniors dont celui de directeur des partenariats et de la stratégie de la division éolienne chez DONG Energy entre 2018 à 2018. Il a été associé senior au sein du capital-investissement chez Bain Capital entre 2005 et 2008.

CIP gère 19 milliards d’euros auprès des investissements dans les infrastructure énergétiques. La société de gestion nordique souhaite atteindre 100 milliards d’euros d’encours sous gestion d’ici 2030.