Caceis boucle l’achat des activités de services titres de RBC Investor Services en Europe

Caceis, filiale des groupes bancaires Crédit Agricole SA et Santander, a annoncé lundi avoir bouclé l’acquisition auprès de Royal Bank of Canada (RBC) des activités d’asset servicing de RBC Investor Services en Europe ainsi que du centre d’excellence associé situé en Malaisie.

Caceis et RBC avaient annoncé en octobre dernier la signature d’un protocole d’accord concernant cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués et qui a depuis obtenu les autorisations requises des autorités bancaires et de la concurrence.

«L’acquisition par Caceis des activités de la succursale britannique de RBC Investor Services Trust et de RBC Investor Services à Jersey devrait intervenir dans les prochains mois, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires», ont précisé Caceis et RBC dans un communiqué commun.

A lire aussi: