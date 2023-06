Bruxelles refuse d’affaiblir les futures normes d’information extra-financières

Ces dernières semaines à Bruxelles, lobbys patronaux, ONG, et eurodéputés attendaient la publication du document avec une forte appréhension. Vendredi en fin d’après-midi, en toute discrétion, la Commission européenne a fini par dévoiler l’acte délégué de la directive CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), approuvée en novembre dernier par les colégislateurs de l’UE. Équivalent européen d’un décret d’application, ce texte définit en détail le contenu du premier ensemble d’informations extra-financières (environnementales, sociales et de gouvernance, ESG) que les entreprises devront commencer à publier à compter de 2024, au titre de CSRD.

Pourquoi une telle discrétion ? Bruxelles savait que sa copie ne pourrait pas contenter tout le monde. La Commission s’est retrouvée prises en tenaille entre d’un côté les revendications des organisations patronales, comme Business Europe, qui plaidaient pour une réduction des charges administratives pesant sur les entreprises, et, de l’autre côté, celles des défenseurs de CSRD, craignant un affaiblissement de l’ambition de ce projet inédit. Verdict, le second camp peut pousser un ouf de soulagement. La structure et l’essentiel du contenu de ce premier jeu de normes, initialement développé par l’Efrag (European Financial Reporting Advisory Group), n’ont pas été remis en cause. Ces standards couvriront non seulement le climat mais aussi l’environnement, les droits humains et sociaux, et la gouvernance.

Sursis pour les entreprises de moins de 750 salariés

Alors que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s’est engagée en mars à réduire d’environ 25 % les différentes obligations de reporting imposées aux entreprises, certains à Bruxelles s’attendaient à ce que seuls les standards climatiques soient dans un premier temps adoptés. Cela n’a donc pas été le cas. «C’est une vraie inquiétude qui se dissipe. Le contenu a globalement été préservé», souffle une source européenne proche du dossier. De la même manière, l’essentiel du calendrier de mise en œuvre progressive, de 2024 à 2028, a été maintenu. Seule modification en la matière, les entreprises de moins de 750 salariés auront un à deux ans de plus pour communiquer certaines données, dont les émissions de gaz à effet de serre de leurs sous-traitants (scope 3), ou encore certains éléments relatifs à la biodiversité.

La partie n’est toutefois pas terminée. Le document publié vendredi est soumis à une consultation de quatre semaines, jusqu’au 7 juillet, à l’issue de laquelle il est susceptible d’être modifié. «Ce n’est bien sûr pas fini et les groupes de pression vont revenir à la charge. Mais les différentes visions se sont entrechoquées au sein de la commission, et le cabinet d’Ursula von der Leyen a arbitré : à ce stade, c’est la vision de la commissaire [aux Services financiers) McGuinness en faveur de l’ambition de CSRD qui a prévalu», poursuit cette même source.

Mais la prudence reste de mise, et les tenants du capitalisme durable n’ont, tactiquement, pas intérêt à exprimer trop bruyamment leur satisfaction, voire à l’exprimer tout court. Ainsi, Eurosif, l’Association européenne pour la finance durable, s’est dite lundi «très inquiète par les derniers changements apportés par la Commission au projet de standards, qui marquent un recul important de l’ambition comparé aux recommandations finales de l’Efrag de novembre 2022 ». Eurosif insiste en particulier sur le fait que «tous les standards feront l’objet d’une évaluation de matérialité ce qui va, de fait, permettre aux entreprises de s’exonérer de pans entiers du reporting». De quoi s’agit-il ? En rupture avec l’idée initiale d’un jeu de normes par principe obligatoires pour tous les secteurs, les entreprises devront déterminer - via cette «évaluation de matérialité» - dans quelle mesure tel ou tel éléments des standards sont pertinents pour elles compte tenu de leurs activités, et donc si elles sont tenues d’effectuer le reporting en question, ou non. Et cela vaudra y compris pour les «standards climatiques les plus essentiels, comme leurs émissions de gaz à effet de serre», pointe Eurosif .

Le pivot volontaire de la biodiversité

«Je ne pense pas que cette décision permettra aux entreprises de se dédouaner car ce processus sera ensuite audité, et si il n’est pas robuste, l’auditeur n’engagera tout simplement pas sa signature», relativise la source citée précédemment. «Tant que l’on reste dans le champ prescrit par la Directive, l’application obligatoire d’une analyse de double matérialité qui dépend des activités de l’entreprise, plutôt qu’une communication par défaut de certaines valeurs n’est pas un problème rhédibitoire», abonde Pascal Durand, rapporteur de la directive au Parlement européen, issu du groupe S&D (centre-gauche). « Cet argument se tient en partie. Mais deux questions corollaires se posent désormais : les audits seront-ils suffisamment poussés ? Et jusqu’où iront les lignes directrices pour déterminer s’il y a matérialité ou non ? », relève pour sa part Vincent Vandeloise, de chez Finance Watch. S’il considère que la copie de Bruxelles « aurait pu être pire », cet expert de la finance durable condamne certaines décisions, dont la généralisation des analyses de matérialité, donc, mais également le fait que la conception « de plans de préservation et de restauration de la biodiversité » à l’horizon 2030 soit rendue volontaire.