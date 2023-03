Axa IM collecte 17Md€ en 2022

Axa Investment Managers a été parmi les rares sociétés de gestion à sortir quasiment indemne de l’année 2022. La filiale de gestion du groupe Axa a en effet enregistré une collecte nette positive de 17 milliards d’euros sur l’année, dans le vert chaque trimestre. «Notre modèle opérationnel a prouvé sa pertinence et sa force», se réjouit Marco Morelli, executive chairman d’Axa IM. Les actifs sous gestion sont en recul de 7% par rapport à fin 2021 et s'élèvent à 824 milliards d’euros, reflétant un effet de marché négatif «important» Le résultat opérationnel est resté stable à 348 millions d’euros. La baisse du chiffre d’affaires (-4% à 1,42 milliard d’euros) due au recul des encours a été en partie compensée par une plus grande contribution des co-entreprises ainsi que celles d’Axa IM Prime et de Capza, société spécialisée dans le capital investissement et dont Axa IM est l’actionnaire majoritaire. Axa IM a subi des évolutions majeures l’an dernier dans le but de regrouper l’ensemble des activités de gestion d’actifs du groupe Axa. Elle ainsi récupéré près de 17 milliards d’euros en fonds de fonds de capital investissement et d’infrastructure, en dette privée et en hedge funds notamment, jusqu’alors gérés au niveau de la maison mère Axa par Pascal Christory. Tout a été regroupé dans une plateforme d’Axa IM, baptisée Axa IM Prime pour Private Markets Enabler et qui pèse désormais quelque 30 milliards d’euros. Elle dispose de 5 milliards d’engagements à déployer au cours des trois prochaines années. Le gestionnaire a également récupéré les 29 milliards d’euros d’encours d’Architas, une structure qui s’occupe de la sélection de fonds pour des unités de compte d’assureurs dans le monde. Ces encours ne sont toutefois pas comptabilisés dans les 824 milliards à fin décembre puisque la création de l’entité opérationnelle n’est effective que depuis le 1er janvier 2023. Encours externes Cet héritage n’a pas empêché le groupe de progresser dans son objectif d’accroître la part de la clientèle externe (non issue de l’assureur Axa), bien au contraire, selon Marco Morelli. «Il y a deux ans, 61% de nos encours provenaient du bilan d’Axa. Aujourd’hui c’est 52%. Le but avec la nouvelle expertise Prime est d’accélérer encore plus sur les encours gérés pour compte de tiers », explique-t-il à Newsmanagers. Enfin, 2022 c’est aussi pour le groupe le lancement d’une activité d’ETF, gérés de manière active. Une pointure dans le secteur a été recrutée en vue d’accélérer les ventes en la personne d’Olivier Paquier. Trois véhicules seulement ont été lancés pour le moment mais les encours atteignent déjà 1 milliard d’euros. Marco Morelli ambitionne une croissance chaque année à deux chiffres pour les encours gérés. Son ambition de croissance sera réalisée essentiellement de manière organique mais la consolidation en cours du secteur n’a pas échappé au dirigeant. «En matière d’acquisition , la règle du jeu sera de savoir si une opération éventuelle peut accélérer notre croissance vis-à-vis de la clientèle de tiers. Mais pour le moment, nous n’avons pas identifié d’opportunités intéressantes», conclut-il.