Axa IM Alts investit 49 millions de dollars dans une société de reboisement au Brésil

AXA IM Alts, filiale de l’assureur français Axa a annoncé son intention d’injecter 49 millions de dollars dans des projets de reforestation au Brésil menés par la startup locale Mombak. AXA IM Alts, qui gère plus de 185 milliards d’euros, prendra une participation minoritaire dans la start-up pour l’aider à développer ses opérations et sa technologie. Mombak, qui bénéficie également du soutien de Bain Capital, dirigera des projets visant à reboiser plus de 10.000 hectares de pâturages dégradés, générant ainsi jusqu'à 6 millions de crédits carbone. Le communiqué ne précise pas la temporalité exacte de ce projet alors que la forêt amazonienne brésilienne subit une déforestation massive chaque année d’environ 1 million d’hectares.