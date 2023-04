Apex Group met la main sur plusieurs activités de MJ Hudson

Le fournisseur de services aux fonds d’investissement Apex Group a annoncé, ce mardi, l’acquisition de diverses activités de MJ Hudson, société britannique fournissant des services aux gestionnaires alternatifs et privés.

Les divisions de MJ Hudson rachetées par Apex incluent entre autres les solutions ESG, les services de données et analyses, les services de management company (ManCo) au Luxembourg et en Irlande, les solutions quantitatives, le conseil en investissement, les services fiduciaires dans les îles anglo-normandes et les services de marketing et relations investisseurs.

Apex estime que les services de ManCo de MJ Hudson lui apporteront environ 80 milliards d’euros d’encours sous gestion supplémentaires. Les employés de la ManCo de MJ Hudson rejoindront l’équipe irlandaise de la ManCo d’Apex basée à Dublin. Au total, quelque 250 employés de MJ Hudson vont rejoindre Apex.

Depuis le début de l’année, Apex Group a mis la main sur le dépositaire de fonds irlandais de Bank of America, le tierce-partie marketeur Alfi Partners mais aussi Pacific Fund Systems, éditeur de logiciels britannique spécialisé dans le reporting de fonds.

MJ Hudson traversait une passe difficile depuis le quatrième trimestre 2022, au cours duquel avaient été identifiés des problèmes liés à ses comptes pour l’année 2022 et les rapports sur l’historique de trading de sa société de gestion.

Le 10 mars dernier, MJ Hudson avait annoncé la vente de ses filiales de gestion de fonds, de conseil et d’administration de fonds, aux directeurs de ces sociétés, William Roxburgh et Michael Booth.

