Abrdn décollecte plus de 5 milliards de livres au premier semestre 2023

Le groupe de gestion britannique Abrdn a publié ce 8 août des résultats mitigés pour son premier semestre 2023. Alors que la firme décollecte depuis plusieurs années, ce premier semestre 2023 a encore confirmé la tendance. La collecte est négative pour les actifs gérés et administrés de 5,2 milliards de livres au premier semestre, hors actifs liquides, et sans faire rentrer dans le périmètre le retrait du mandat de la Lloyds Banking Group subie au premier semestre 2022 de plus de 24 milliards de livres. La société cotée à la Bourse de Londres indique qu’elle a enregistré des souscriptions nettes positives sur l’activité Interactive investors (acquise en 2022) mais subit des rachats dans le segment «Investment and Adviser».

Au niveau des segments de clientèle, l’hémorragie se poursuit chez les institutionnels avec 4,9 milliards de livres de retraits. Ceux-ci s'élèvent à 1,9 milliard au sein du segment retail wealth mais le groupe collecte 200 millions avec les partenaires assureurs.

«Un démembrement est hors de question», a voulu mettre au point dans un entretien téléphonique avec les analystes le directeur général Stephen Bird, rapporte Bloomberg. Celui-ci s’est efforcé ces derniers mois de diversifier l’entreprise en l'éloignant de la gestion d’actifs purement traditionnelle. «On ne peut pas répondre au cycle en ne s’intéressant qu'à une seule partie de l’entreprise», a-t-il argumenté. Abrdn devrait ainsi accroître ses encours de 3,2 milliards de dollars au deuxième semestre lorsque l’acquisition de l’américain Tekla Capital, annoncé en juin 2023, sera bouclée. Cela ajoutera aussi 32 millions de dollars de revenus. La cession de ses activités de private equity aux Etats-Unis est aussi en cours et devrait être bouclée bientôt.

Le dirigeant prévient qu’il a de quoi faire de nouvelles acquisitions et que le groupe compte investir dans des tendances de long terme identifiées comme la biotech et la santé, les cleantech et les actifs digitaux. «Vous devez vous attendre à nous voir investir davantage dans ces segments», indique-t-il.

Les encours s'établissaient fin juin à 496 milliards de livres contre 500 milliards fin 2022, en baisse de 1% en raison de la décollecte. Les revenus d’exploitation issus des investissements reculent de 15% à 466 millions de livres en raison d’un détournement de la part des clients des fonds actions les plus margés pour aller vers les fonds de dette devenus plus intéressants depuis la remontée des taux. Le coefficient d’exploitation s’améliore légèrement sur un an, mais reste élevé par rapport à la moyenne du secteur, à 82% contre 83% un an plus tôt.

Stephen Bird a assuré que le groupe était en bonne voie d’atteindre son objectif de 75 millions de livres d'économies dans son activité d’investissements et de rétablir une rentabilité plus acceptable. Le gestionnaire britannique a tiré 535 millions de livres en cash de la vente de son activité d’investissement non-coeur dans HDFC Life et HDFC Asset Management. Cela a permis de financer un rachat d’actions de 150 millions de livres et qui va être doublé à 300 millions.