Les encours de Natixis IM progressent de 1,3% au deuxième trimestre 2023

Natixis Investment Managers (Natixis IM), la division de gestion d’actifs du groupe financier français BPCE, a vu ses encours progresser de 5% sur un an glissant à 1.127 milliards d’euros fin juin selon les résultats trimestriels de BPCE publiés jeudi 3 août. Sur le deuxième trimestre, les encours de Natixis IM ont augmenté de 1,3% et sur le premier semestre, de 5%. BPCE rapporte que la collecte nette en gestion d’actifs au premier semestre 2023 atteint 2,2 milliards d’euros hors assurance-vie et marché monétaire.

Le produit net bancaire de la division de gestion d’actifs et de fortune de Natixis s’élève à 776 millions d’euros pour le deuxième trimestre 2023 (contre 784 millions d’euros au premier trimestre 2023). Ce qui représente une baisse de 4,7% par rapport à celui enregistré au deuxième trimestre 2022, reflétant notamment selon BPCE la hausse de la part des actifs obligataires. Le groupe note aussi une baisse de 10% sur un an glissant des encours moyens sous gestion à périmètre de change constant.

Le résultat net part du groupe de l’unité de gestion d’actifs et de fortune se chiffre à 89 millions d’euros (contre 138 millions d’euros au T1-23 et 112 millions au T2-22). Il s’agit du résultat net le plus faible enregistré par la division depuis le premier trimestre 2021 selon les données de BPCE.

