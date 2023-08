Gestion d’actifs : le récap du mois de juillet

Précédemment en juillet… Si vous étiez en vacances, L’Agefi vous propose un récapitulatif non exhaustif des principaux mouvements survenus durant le mois. Commençons par trois feuilletons qui vont se poursuivre en août.

La saga incontournable de l’été est celle du futur rachat ou non de la société de gestion suisse GAM par son homologue britannique Liontrust. Le scénario met en scène un triangle « amoureux ». En juin, Liontrust a fait sa demande en mariage à GAM à travers une offre publique d’acquisition. GAM a déjà accepté mais NewGAMe, un groupe d’actionnaires minoritaires de GAM dont la holding de l’homme d’affaires français Xavier Niel, s’oppose à cette union et a dégainé une contre-offre partielle sur 17,5% de GAM. Les deux camps s’affrontent à coups de communiqués et de lettres ouvertes. Dans le dernier épisode, Liontrust a dû repousser la période de validité de son OPA pour la deuxième fois, jusqu’au 4 août.

A lire aussi:

Le deuxième feuilleton est un drame à l’anglaise. Il suit le démantèlement d’Odey Asset Management, un des hedge funds autrefois les plus réputés outre-Manche, et de sa filiale Brook Asset Management. Depuis la parution de témoignages de femmes accusant l’ex-fondateur Crispin Odey d’harcèlement moral et sexuel, la firme organise sa liquidation en négociant les départs de ses fonds et gérants vers d’autres sociétés de gestion. Ce qui implique de gérer le tempo des opérations dans les différents fonds concernés.

A lire aussi:

La troisième saga, SCPI, a débuté il y a une dizaine de jours en France. Amundi a baissé le prix des parts de trois de ses sociétés civiles en placement immobilier. D’autres gérants immobiliers ont suivi le mouvement. Amundi assure toutefois ne pas être inquiet sur l’avenir des SCPI. Ces feuilletons ont-ils une chance d'être adaptés à la télévision ou sur le grand écran? Peu de chances que cela arrive car la gestion d’actifs n’est pas vraiment un sujet prisé chez les réalisateurs.

A lire aussi:

Des mariages et un enterrement

Une série de mariages ont été annoncés dans la gestion d’actifs en juillet. Le géant américain BlackRock s’est allié à Jio Financial Services pour partir à la conquête du marché indien via une co-entreprise. L’Italien Generali s’est offert Conning, dont assureurs et institutionnels sont les principales clientèles de ses actifs privés. En Italie, Anima a bouclé le rachat du gestionnaire immobilier Castello. Aux Etats-Unis, TCW a racheté le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) Engine n°1 tandis que le groupe immobilier Rithm Capital a annoncé l’acquisition du hedge fund Sculptor Capital Management (ex-Och-Ziff Capital Management). Côté actifs privés, Kudu est entré au capital du gérant de dette privée européenne Apera Asset Management, Abrdn a vendu sa gestion américaine d’actifs privés au gérant local HighVista Strategies et Man Group a mis la main sur Varagon Capital Partners. Quant au gérant de dette privée Ares Management, lui a fait main basse sur le gérant de private equity asiatique Crescent Point Capital.

A lire aussi:

La France n’est pas en reste. LFPI a définitivement acquis Mandarine Gestion. La Banque Postale a fait de même avec La Financière de l’Echiquier. Sanso Investment Solutions et Longchamp Asset Management ont annoncé leur future union pour donner naissance à Sanso Longchamp Asset Management. Côté boutiques, Financière Galilée a absorbé Stratège Finance et est devenu Galilee Asset Management. Sunny Asset Management et SPPI Finance ont, eux, déposé un projet de fusion. Dans le même temps, Auris Gestion a fait part de son appétit pour des acquisitions et se pose la question de savoir qui engloutira Egamo, la filiale de gestion d’actifs du groupe Vyv qui lui cherche un repreneur. A noter aussi une disparition. Celle de Phileas Asset Management qui a vu une partie de son activité être reprise par le groupe helvétique Eric Sturdza et se trouve en phase de liquidation.

A lire aussi:

Remaniements

On a aussi beaucoup parlé du remaniement en juillet, qui n’a pas touché que le gouvernement. Dans la gestion d’actifs aussi, il y a eu remaniement. A commencer par La Française Asset Management et Cybèle Asset Management qui ont, toutes deux changer de directeur général. Paul Gurzal a pris les rênes de la première, Benoit Peligry celles de la seconde. Schroders a dévoilé un nouvel organigramme pour la gestion de sa clientèle. Karine Szenberg a été promue codirectrice de l’équipe en charge de la clientèle internationale du gestionnaire britannique.

Le directeur général de CPR Asset Management, Olivier Mariée a, lui, pris du galon au sein du groupe Amundi au sein duquel il a été nommé directeur des co-entreprises d’Amundi en complément de ses fonctions existantes. Matthieu Mouly a quitté CPR AM pour rejoindre Ostrum Asset Management au poste du directeur du développement. Au sein de la galaxie Natixis Investment Managers, Nathalie Bricker a été promue directrice finances et stratégie. Une nomination a fait jaser aux Etats-Unis, celle du directeur général de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, Amin Hassan Ali Nasser, coopté au conseil d’administration de BlackRock.

BlackRock a ouvert le bal des résultats trimestriels des grands gérants cotés. L’Américain a consolidé ses actifs sous gestion à 9.425 milliards de dollars (8.398 milliards d’euros) fin juin, affichant une collecte nette de 80,1 milliards de dollars sur le deuxième trimestre 2023. Amundi a, lui renoué avec la collecte, enregistrant 3,7 milliards d’euros d’entrées nettes sur la période, qu’il a terminée avec 1.961 milliards d’euros sous gestion. Le gérant alternatif Blackstone a, lui, rejoint le club fermé des gestionnaires d’actifs trillionnaires pendant que son homologue CVC a levé 26 milliards d’euros pour le plus gros fonds de leveraged buy-out (LBO) de l’histoire . De son côté, le gérant allemand DWS jouit d’une dynamique positive mais qui pourrait être de courte durée en fonction du résultat des investigations menées à son encontre et sa maison-mère Deutsche Bank sur les allégations d’éco-blanchiment dans ses fonds et la communication entourant ceux-ci.

Amendes et ouvertures

DWS a provisionné 21 millions d’euros pour régler d'éventuelles amendes dans l’attente du résultat des investigations dont celle du régulateur américain Securities and Exchange Commission. La banque suisse UBS a, elle, déjà accepté sa sentence en juillet pour le rôle de Credit Suisse, qu’elle a récemment racheté, dans l’affaire Archegos. Elle a été condamnée à payer 388 millions de dollars au total aux régulateurs américain et britannique.

A lire aussi:

En France, BNP Paribas AM, filiale de gestion d’actifs de BNP Paribas, a conclu un accord de composition avec l’Autorité des marchés financierls (AMF). La société de gestion va devoir payer 600.000 euros au Trésor Public et rembourser des porteurs de parts sur des frais de gestion appliqués à cinq anciens fonds. L’AMF a par ailleurs sanctionné Eres Gestion d’une amende de 200.000 euros en raison de l’opacité sur certains de ses frais.

Les régulateurs n’ont pas fait que sanctionner en juillet. Aux Etats-Unis, la SEC a finalisé sa réforme des fonds monétaires. En Chine, le nouveau gendarme financier NAFR (National Administration of Financial Regulation) a publié un projet de loi visant à assouplir les règles en matière d’investissements étrangers dans les activités de gestion d’actifs locales. Le régulateur indien a, lui, établi une nouvelle sous-catégorie de fonds ESG pendant que son homologue australien s’est payé Vanguard qu’il a accusé de déclarations trompeuses en matière d’ESG. Ca a bougé aussi au Luxembourg où les règles sur les fonds d’investissement ont évolué. Bon mois d’août !

A lire aussi:

A lire aussi: