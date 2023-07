Collecte hebdomadaire positive de fonds sur quasiment toutes les classes d’actifs

Mis à part les fonds investis sur l’or, toutes les classes d’actifs ont enregistré des souscriptions nettes positives pendant la semaine du 19 au 26 juillet, selon le Flow show, le rapport hebdomadaire de collecte des fonds de BofA Global Research. Les fonds monétaires ont été les plus favorisés par les investisseurs avec une collecte nette de 40,6 milliards de dollars en une semaine. S’ensuivent les fonds actions à hauteur de 13,8 milliards, puis les fonds obligataires pour 11 milliards de dollars.

Sur les actions, comme de coutume, ce sont les fonds indiciels cotés (ETF) qui ont attiré les souscriptions avec plus de 20 milliards de collecte contre des retraits nets de 6,6 milliards pour les fonds mutuels classiques. Les investisseurs ont souscrit avant tout aux actions américaines (10 milliards dont 8 dans les large cap) et des marchés émergents (3,6 milliards). Les fonds en actions japonaises et européennes ont eux, reflué de respectivement 100 millions et 1,3 milliard. Bank of America note qu’il s’agit de la vingtième semaine consécutive de reflux pour les véhicules en actions européennes.

Sur le marché obligataire, ce sont toujours les fonds avec des titres notés de qualité investment grade qui amassent les plus gros flux : 5,8 milliards de dollars nets. Suivent ensuite les fonds sur les bons du Trésor (4,1 milliards) et les fonds sur les titres municipaux (700 millions de collecte).

Les fonds sur l’or n’affichent plus de collecte positive depuis neuf semaines. La semaine dernière ce sont 500 millions d’argent frais qui se sont retirés.