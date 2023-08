BNP Paribas AM recherche de nouveaux gérants pour sa plateforme AMSelect

AMSelect, la plateforme de délégation de gestion en architecture ouverte (dite sub-advisory en anglais) de BNP Paribas AM, poursuit son développement. Lancée à l'été 2021 avec 10 compartiments à l'époque et 1,5 milliard d’encours, elle affiche aujourd’hui 16 fonds et 3,5 milliards d’encours. Et en juin et juillet, elle a lancé un appel d’offres pour sélectionner de nouveaux gérants. Aujourd’hui, 14 sont présents sur la plateforme et sont très divers comme par exemple JP Morgan AM, Amundi, BlackRock, RBC BlueBay AM, Robeco, La Financière de l’Echiquier ou encore Sycomore...

« L’objectif est d’avoir en 2025 une quarantaine de fonds et 15 milliards d’encours. Nous sommes en ligne aujourd’hui avec ce plan », se réjouit Julien Mechler, responsable de l’équipe sub-advisory.

La plateforme compte aujourd’hui par exemple sept compartiments actions euro et Europe et trois compartiments actions émergentes. Deux fonds sont évalués à plus de 500 millions d’euros. Sur 2023, trois fonds ont été lancés jusqu’à présent, et cinq autres sont prévus pour le reste de l’année. « La sélection en cours concerne des stratégies globales actions et obligataires ainsi que des stratégies américaines actions et obligataires », précise Julien Mechler.

Avec 567 milliards d’euros, les solutions de sub-advisory représentent une part croissante du marché européen de l’architecture ouverte. Elles devraient représenter 25 % d’ici 2027, indique BNP Paribas AM. D’autres acteurs se sont lancés aussi dans l’aventure comme Amundi, le pionnier restant ABN Amro IS.

L’argent collecté provient de trois entités du groupe BNP Paribas: BNP Paribas Asset Management, la banque privée ainsi que l’assureur BNP Paribas Cardif. Ce sont essentiellement les clients des structures européennes qui souscrivent à ces fonds de fonds, mais l’Asie s’y met aussi progressivement via la banque privée.

Pour réaliser ces appels d’offres, AMSelect s’appuie sur la recherche de l'équipe de sélection de fonds de FundQuest Advisor (FQS), une des entités de BNP Paribas AM. Les fonds sélectionnés sont ensuite sollicités pour répondre à l’appel d’offre et une deuxième étape s’ouvre avec un comité de sélection interne.

AMSelect a fait le choix de construire sa plateforme de façon progressive et de l'équilibrer petit à petit en termes géographiques ou de classe d’actifs. L’objectif est d’abord de faire grossir les compartiments existants avant d’en lancer de nouveau, explique Julien Mechler.

Enfin, la plateforme dispose d’un cadre ESG de sélection (selon des critères d’environnement, social et gouvernance). Le groupe impose une liste d’exclusions de valeurs à ses gérants et leur indiquent la politique de vote exercée par BNP Paribas. Dans une deuxième étape, la plateforme discute avec les gérants sur leurs critères d’investissement durable pour les adapter voir les modifier, mais elle ne se veut pas dogmatique et n’impose pas sa méthode. Seul un cadre est fixé

Alors que plusieurs opérations de regroupements entre sociétés de gestion ont eu lieu depuis quelques mois, que se passe-t-il lorsque des sociétés de gestion sont rachetées ou fusionnées? C’est le cas par exemple de la Financière de l’Echiquier, présente sur la plateforme AMSelect et qui vient d'être rachetée par LBPAM. L'équipe veille à que l'équipe de gestion du fonds sélectionné reste bien en place ainsi que les process d’investissement. Elle fait aussi une analyse des risques suite à l’annonce de la fusion...