Antoine Dréan : «Une société de capital investissement est une entreprise comme une autre»

Interviewé à l’occasion du Forum Private Equity France organisé par L’Agefi et PE Magazine, Antoine Dréan, président de l’agent de placement Triago, explique pourquoi les gérants de private equity français recherchent de plus en plus de financements pour eux-mêmes.









PAI Partners a fait entrer Dyal à son capital, plusieurs familles industrielles ont acquis 20% de Meridiam, Sofinnova a noué un partenariat capitalistique d’envergure avec le géant américain Apollo et de nombreux gérants de private equity font appel à des outils financiers, comme le «preferred equity», pour se financer. Le développement croissant des sociétés de capital-investissement et la course à la taille des fonds les conduisent à étoffer leur bilan pour suivre la cadence. Une pratique qui existe depuis longtemps aux Etats-Unis mais qui ne fait que naître en Europe. Ces premières opérations en France marquent le début d’une tendance de fond qui devrait s’accélérer dans les prochaines années et aider à la consolidation attendue du marché français du private equity, afin d’être en mesure de rivaliser avec la concurrence internationale. Dans cette vidéo réalisée à l’occasion du Forum Private Equity France organisé par L’Agefi et PE Magazine, Antoine Dréan, qui conseille ces fonds au quotidien avec sa société Triago, détaille les raisons de l’émergence du marché du financement des gérants de private equity. A lire aussi:

