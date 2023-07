Pourquoi investir dans les ABS européens ?

Par Matthew Wardle, gérant ABS chez M&G Investments

Les conséquences de l’un des cycles de hausse des taux les plus agressifs de l’histoire commencent à se faire sentir. Alors que 2022 a été douloureuse au niveau macroéconomique, 2023 est caractérisée par une série d'événements à risque qui pourraient être annonciateurs de difficultés prochaines à mesure que l’impact réel de la politique « hawkish » menée par la Banque centrale européenne se concrétise. Les investisseurs inquiets cherchent donc des moyens innovants d'éviter les conséquences de cet environnement « hostile ».

Dans l’environnement incertain d’aujourd’hui, les investisseurs doivent s’assurer que leurs portefeuilles sont suffisamment robustes et diversifiés pour se protéger contre des baisses de marché inattendues, tout en conservant un rendement suffisant pour protéger le capital contre une inflation trop forte. En outre, comme les coûts élevés des intrants se répercutent sur les bilans des entreprises, la capacité à générer des revenus réguliers à partir des dividendes des actions peut se détériorer. C’est là que les titres européens adossés à des actifs se révèlent utiles.

Que sont les ABS ?

Les titres adossés à des actifs, ou asset-backed securities en anglais (ABS), sont des instruments de crédit (obligations) garantis par un ensemble collectif d’actifs sous-jacents. Ces actifs sont généralement des prêts hypothécaires ou des prêts à la consommation et aux petites entreprises, qui produisent des paiements d’intérêts réguliers. Les ABS fournissent donc des flux de trésorerie provenant de prêts qu’il serait plus difficile de négocier individuellement, ce qui offre aux investisseurs de nouvelles opportunités potentielles. Ils présentent des caractéristiques de protection distinctes, notamment la manière dont les émissions d’obligations sont structurées, ainsi que la possibilité de récupérer les pertes par le biais de réclamations sur des garanties spécifiques, telles qu’un bien hypothéqué ou les actifs d’une entreprise.

Les ABS sont créés par le biais d’un processus appelé titrisation. Les actifs sous-jacents sont collectivement mis en commun au sein d’une entité ad hoc. Un sponsor, tel qu’une banque ou un prêteur hypothécaire, crée alors de nouvelles obligations, qui sont garanties par le pool d’actifs collectifs et émet les obligations aux investisseurs. Les obligations sont divisées en « tranches » qui représentent leur rang dans la structure du capital de la transaction, généralement classées en tranches senior (mieux notée), mezzanine, junior et résiduelle (fonds propres). Le fait d'être à l’abri d’une faillite est extrêmement important et protège les investisseurs contre les risques idiosyncratiques associés au sponsor. Récemment, Credit Suisse a vu ses opérations d’ABS rester relativement imperturbables sur le marché, alors que ses obligations d’entreprise ont connu une énorme volatilité des prix en mars, et un retrait total dans le cas des AT1.

Les flux de trésorerie provenant du pool d’actifs collectifs sont distribués via une « cascade » (voir le schéma), ce qui signifie que les obligations des tranches supérieures sont les premières à être payées. Une fois que ces paiements aux détenteurs d’obligations de premier rang sont effectués, les investisseurs de la tranche inférieure reçoivent leur paiement. Pendant ce temps, les pertes remontent vers le haut, ce qui signifie que les tranches les plus basses sont les premières à subir des pertes.

Les principaux émetteurs d’ABS sont des institutions financières, notamment des banques, qui utilisent la titrisation comme outil de financement et de réduction des risques. Lorsque ces institutions prêtent aux consommateurs et aux entreprises, cela peut impliquer des montants importants et prendre plus ou moins de temps pour être remboursé. En regroupant les actifs et en les vendant à des investisseurs, les institutions reçoivent de l’argent frais qu’elles peuvent prêter aux emprunteurs.

Protection face aux risques

Les ABS européens combinent des structures de transaction solides, des revenus réguliers et des coupons à taux variable avec une prime de rendement supérieure à celle des obligations d’Etat et des obligations d’entreprise traditionnelles. A titre d’exemple récent, un investisseur qui aurait abandonné les obligations d’Etat européennes à court terme au profit d’ABS européens de haute qualité au début de l’année aurait généré près de 2 % de rendement supplémentaire par rapport à la dette souveraine, tout en subissant moins de volatilité dans le cadre de ce processus. En 2022, la surperformance des ABS aurait été plus proche de 3 %.

En outre, les investisseurs n’ont pas à sacrifier une protection significative du crédit pour accéder à ces primes de rendement, car la majorité des émissions européennes liquides d’ABS en circulation sont notées AAA ou AA. Les titres européens adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) affichent un taux de défaillance moyen de seulement 0,3 % par an sur 20 ans, toutes notations confondues, y compris les titres investment grade et high yield. Les ABS européens sont préférables à leurs homologues nord-américains car ils sont soumis à une réglementation plus stricte qui aligne les intérêts des émetteurs et des investisseurs d’ABS. Lors de la crise financière mondiale, le taux de défaillance des ABS nord-américains était beaucoup plus élevé que celui des ABS européens.

Les ABS européens étant des instruments à taux variable, ils ont une duration modifiée naturellement faible, ce qui signifie qu’ils sont beaucoup moins sensibles à l’impact de l'évolution des taux d’intérêt, ce qui atténue la volatilité par rapport aux obligations d’Etat et aux obligations d’entreprise traditionnelles.

Une autre caractéristique attrayante des ABS européens est leur nature amortissable. En effet, au fur et à mesure que les débiteurs sous-jacents remboursent leur prêt individuel, la qualité globale de la transaction s’améliore. Cela peut conduire à une migration positive des notations de crédit – il y a eu beaucoup plus de révisions à la hausse que de révisions à la baisse des titres européens adossés à des créances hypothécaires résidentielles, à des ABS de consommation et à des ABS de crédit automobile.

Enfin, les rendements de la catégorie d’actifs restent constamment supérieurs à ceux d’autres actifs obligataires de notation équivalente. Par exemple, le rendement des CLO (collateralized loan obligations) européens notés AAA est actuellement supérieur à 5 %, alors que celui d’une obligation d’entreprise européenne notée AAA est de 3,2 %.

En l’état actuel des choses, les ABS présentent une combinaison convaincante d’instruments à taux variable garantis, qui offrent une valeur relative attrayante par rapport à d’autres marchés obligataires, et devraient être au premier plan de l’esprit des investisseurs en ces temps difficiles.