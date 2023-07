L’innovation, une source d’investissement !

Par Anis Lahlou, directeur des investissements chez Aperture Investors (Generali Investments)

En matière de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), les données et les capacités d’analyse sont de plus en plus employées dans de nombreux secteurs. Leurs applications sont vastes, allant des arts, de la mode et du design à la mobilité et aux capacités de conduite autonome. Les tendances récentes dans la fabrication, l’automatisation, les services, l'éducation, les systèmes de santé et la découverte de médicaments avec les premières versions de l’IA vont maintenant s’accélérer de manière exponentielle avec les nouvelles versions génératives de cette technologie.

En dehors des entreprises technologiques, les outils d’efficacité et de productivité tels que l’automatisation complète des usines – qui sont des applications de l’IA avancée et générative dans divers secteurs de production de l'économie – seront extrêmement utiles pour faire face aux pénuries de stock, gérer les chaînes d’approvisionnement, atténuer les coûts de main-d'œuvre et lutter contre l’inflation omniprésente. L’IA avancée apparaît comme une autre ressource puissante que les entreprises peuvent exploiter pour augmenter leurs revenus et préserver leurs marges bénéficiaires à l’avenir. Cela souligne les implications économiques plus larges de l’IA, qui étendent son utilité au-delà des limites traditionnelles de l'économie.

Alors que l’innovation est souvent associée à un horizon lointain ou à une vision à long terme et qu’elle est simplifiée à l’extrême, elle peut aussi être considérée comme la somme des avancées progressives, entrecoupées de sauts exponentiels occasionnels et de points d’inflexion significatifs. Un investissement actif dans ce domaine est essentiel pour saisir les opportunités présentées par ces sauts potentiels.

Un autre aspect important à prendre en compte est l’aspect temporel de l’innovation. L'ère actuelle de progrès technologiques rapides permet à l’innovation de se développer à un rythme sans précédent, sans équivalent dans l’histoire de l’humanité. A titre d’exemple, des projets qui auraient pu s'étendre sur une décennie dans les années 1980 peuvent aujourd’hui être exécutés en six à douze mois seulement. C’est en gardant à l’esprit ce calendrier accéléré que nous abordons le domaine de l’innovation, soulignant l’urgence et le potentiel des opportunités d’investissement actuelles.

IA, sciences de la vie, transformation numérique, fintech, paiement..., le point commun entre toutes ces innovations est leur courbe d’adoption qui, tout au long de l’histoire, a toujours commencé à petite échelle, a augmenté de façon exponentielle avant de plafonner et de décliner une fois mature ou obsolète. Ces courbes d’innovation sont les opportunités intéressantes à transformer en un portefeuille de participations en appliquant l’heuristique de la finance comportementale à la sélection des titres.

Approche d’investissement

Nous mettons l’accent sur une sélection minutieuse des titres le long de la « courbe en S » de l’innovation des sociétés européennes afin de générer de l’alpha. La courbe de l’innovation comporte plusieurs phases : la création d’un produit ou d’une stratégie, le développement à un stade précoce, l’adoption rapide, l’accélération/croissance, la maturité, jusqu'à la stabilisation/déclin. Nous cherchons à identifier les sociétés qui se trouvent à ces différents stades et où nous distinguons un potentiel de création de rendements supérieurs grâce à leur innovation. Notre analyse inclut les critères ESG (environnement, social, gouvernance).

Du point de vue de l’investissement, nous sommes convaincus que les marchés ne sont pas toujours efficients. Nous nous appuyons sur les enseignements de la finance comportementale, avec une approche très pragmatique de l'évaluation, de la qualité des fondamentaux et des bénéfices. L’objectif est d’identifier les entreprises bon marché, qui présentent des caractéristiques de qualité telles que des barrières élevées à l’entrée, et/ou qui démontrent un potentiel de forte croissance surprise des bénéfices. Par conséquent, les pierres angulaires de la stratégie d’investissement reposent non seulement sur la capitalisation et la croissance surprise, mais aussi sur l’augmentation des valorisations. Nous trouvons cette combinaison pragmatique et attractive du point de vue de la combinaison des risques.

Ce processus bottom-up se fonde tout d’abord sur un vaste univers d’actions européennes, qui comprend plus de 2.000 sociétés liquides que nous filtrons ensuite en une sélection de 30 à 50 investissements à forte conviction.

Les principaux secteurs que nous ciblons sont la technologie (environ 30 %), la santé (environ 20 %), les biens de consommation et l’industrie (environ 8 % chacun). Ces répartitions sont très dynamiques et répondent aux tendances en matière d’innovation que nous observons. Par exemple, l’allocation au secteur de la technologie a presque doublé par rapport à ses niveaux de 2021. Un changement qui peut être attribué à plusieurs facteurs, incluant la croissance exponentielle des technologies d’IA générative dans le monde entier. Dans le domaine de la santé, les innovations européennes de pointe dans des domaines tels que le diabète, l’obésité et l’oncologie ont révélé plusieurs opportunités d’investissement. A l’avenir, nous prévoyons que l’intégration accrue de l’IA dans ce secteur catalysera de nouvelles percées dans la découverte de médicaments, créant ainsi un paysage d’investissement encore plus attractif. ■

PROFITONS DÈS AUJOURD’HUI DES OPPORTUNITÉS DE DEMAIN

Fermez les yeux et imaginez le monde dans dix ou quinze ans. C’est le monde de vos enfants. Vous regardez par la fenêtre de votre voiture autonome et que voyez-vous ? Des robots-taxis qui filent dans le ciel, transportant des passagers vers leur destination. Vous remarquez que les routes sont beaucoup plus calmes maintenant, avec seulement une fraction des voitures qui s’y trouvaient auparavant. Pendant que vous conduisez, vous êtes entouré de grands immeubles, tous dotés des dernières technologies vertes. Vous voyez des panneaux solaires, des jardins verticaux et des éoliennes qui alimentent des pâtés de maisons entiers. L’air est également beaucoup plus pur aujourd’hui, grâce à l’introduction des voitures électriques et à l’utilisation de sources d'énergies renouvelables. Le ciel est plus bleu et les étoiles plus brillantes. Vous pouvez même sentir la fraîcheur de l’herbe et des arbres qui vous entourent. Vous arrivez à destination et sortez de votre voiture, où vous êtes immédiatement accueilli par un robot assistant. Les progrès de l’intelligence artificielle (IA) ont permis aux robots d’accomplir de nombreuses tâches quotidiennes qui étaient auparavant effectuées par des humains. En regardant autour de vous, vous voyez une ville animée, pleine de vie et de dynamisme. Des personnes du monde entier sont venues profiter des nouvelles technologies et des nouvelles opportunités. On y voit des imprimantes 3D fabriquer rapidement des produits à la demande, des drones livrer des marchandises et des dispositifs de réalité augmentée donner aux gens une toute nouvelle façon d’interagir les uns avec les autres.

Une partie du paragraphe ci-dessus a en fait été rédigée par un outil d’IA…