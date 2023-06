Les portefeuilles types - UBS La Maison de Gestion (juin 2023)

La volatilité a été quasi nulle au mois d’avril avec un marché actions qui a affiché une belle hausse. Cette euphorie boursière qui se poursuit semble en contradiction avec la détérioration du contexte macroéconomique.

Aux Etats-Unis, si le secteur bancaire a été très secoué ces derniers mois, les publications de résultats au premier trimestre 2023 ont rassuré sur la solidité des grandes banques du pays, avec des profits au-dessus des attentes. Toutefois, les investisseurs ont délaissé le secteur pour se tourner vers les valeurs technologiques dont les résultats trimestriels ont dépassé les attentes, retrouvant ainsi la cote après une année 2022 en berne. L’économie américaine a enregistré une croissance de 1,1 % au premier trimestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur +2 %. L’enquête PMI confirme la poursuite de la dynamique des services et une activité industrielle plus modérée. La consommation des ménages est restée un facteur de soutien avec un taux de +3,7 % au premier trimestre contre +1 % précédemment. L’inflation a baissé à 5 %, ce qui laisse espérer une pause de la part de la Réserve fédérale, après un relèvement probable de 25 points des taux d’intérêt début mai. Les hausses précédentes commenceraient à porter leurs fruits. Dans les portefeuilles, nous allégeons à la marge notre exposition sur les Etats-Unis pour donner suite aux données macroéconomiques montrant des signes de ralentissement, même si nous ne croyons pas à un retour à une récession plus rapide et plus forte que prévu mais à une normalisation.

Dans la zone euro, l’économie a enregistré une croissance modeste de 0,1 % sur le premier trimestre contre -0,1 % précédemment. L’inflation a également baissé pour atteindre 6,9 % en mars. Mais l’inflation sous-jacente a augmenté à 5,7 %. Les prix de l’énergie en baisse, un retour à la normale du commerce mondial et le recul des prix du transport devraient donner une bouffée d’air aux entreprises pour affronter une nouvelle hausse des taux de la part de la Banque centrale européenne (BCE). En avril, l’agence de notation financière internationale Fitch a abaissé la note de la France à AA-, contre AA précédemment, invoquant des tensions sociales fortes autour de la réforme des retraites qui pourraient générer un risque pour le programme de réformes. Cette dégradation prévisible ne remet pas en cause l’intérêt des investisseurs, la dette française demeurant de très bonne qualité. Toutefois, afin d’éviter une nouvelle dégradation aux conséquences plus graves, la gageure du gouvernement consistera à mener à bien une politique de réformes ambitieuse qui accélérera le désendettement du pays. Les résultats trimestriels des bancaires européennes ont révélé également des liquidités et fonds propres plus restreints que d’habitude. Comme aux Etats-Unis, les banques devraient durcir l’accès aux crédits déjà en repli du fait du resserrement massif de la politique monétaire de la BCE. Dans ce contexte, nous réduisons notre exposition sur les small et midcaps qui pourraient en être les premières victimes. Pour le reste, nous restons globalement exposés en actions européennes, au-dessus de la neutralité.

Si les marchés mondiaux n’ont pas réagi, les tensions autour de Taïwan se poursuivent. Le gouvernement chinois y a multiplié les manœuvres militaires et exhorté Washington à cesser toute intrusion dans leurs affaires. Une escalade vers un conflit armé semble aujourd’hui peu probable. Le président Xi Jinping, déterminé à « réunifier » son territoire mais refroidi par les échecs de son homologue russe, semble toujours privilégier une invasion pacifique et se donne le temps de devenir la première puissance mondiale d’ici à 2049. Nous assistons à un combat sur la durée entre deux géants qui souhaitent rester ou devenir numéro un mondial. L’économie est le nerf de la guerre et Taïwan permettrait à la Chine d’être à la tête de la « troisième révolution industrielle », celle du numérique.

Malgré ces tensions géopolitiques, nous restons exposés sur la partie chinoise, qui a confirmé que le rebond attendu est bien là avec un PIB qui a progressé de 4,5 % en rythme annualisé au premier trimestre, dépassant la hausse de 4 % attendue. Le monde du luxe est d’ailleurs le premier bénéficiaire de la réouverture de la Chine avec d’excellents résultats au premier trimestre, dynamisant ainsi les performances du secteur.

Au Japon, la première réunion du nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) n’a apporté aucun changement à la politique monétaire confirmant les mesures de relance déjà en place. Elle est moins affectée par la guerre en Ukraine et les prix de l’énergie, et devrait aussi profiter de la réouverture de la Chine. Sa croissance économique est saine mais il faudra surveiller la demande des consommateurs et la croissance des salaires pour faire face à une inflation qui progresse légèrement mais reste inférieure à celle de l’Europe et des Etats-Unis. Nous conservons donc notre exposition inchangée.

Les marchés profitent d’une visibilité positive sur l’évolution de la politique monétaire et sur l’économie qui explique la baisse de la volatilité. Les banques centrales devraient poursuivre une politique monétaire hawkish au vu d’une inflation core qui ne baisse pas mais devrait marquer une pause afin de permettre aux politiques de resserrement monétaire débuté en 2022 de peser sur l’économie mondiale. Continuer à remonter les taux ferait peser d’autres risques plus importants sur la dette. On assiste bien à un ralentissement en douceur outre-Atlantique et en Europe qui est, d’après nous, déjà dans les cours puisqu’attendu. Il ne faudrait pas que ce ralentissement soit plus rapide et surtout plus violent qu’escompté.

Nous resterons vigilants quant aux prochaines données macroéconomiques qui restent pour le moment globalement bonnes. Les estimations donnent un PIB mondial qui devrait progresser de 2,8 % en 2023. Un élément positif pour confirmer qu’une récession n’est pas envisagée à court terme.