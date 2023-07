Les portefeuilles types - UBS La Maison de Gestion, juillet 2023

Deux événements majeurs ont eu un impact significatif sur la dynamique des indices boursiers européens, mettant les nerfs des investisseurs à rude épreuve.

Le bras de fer entre le président de la Chambre des représentants et Joe Biden concernant la dette américaine a fait craindre une récession mondiale. Les négociations ont été dans l’impasse, et l’utilisation du 14e amendement par Joe Biden pour contourner le vote du Congrès n’a pas été bien accueillie par l’agence de notation Fitch, qui a placé la note AAA des Etats-Unis sous surveillance. Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, avait également averti à plusieurs reprises du risque de défaut de paiement dès le début du mois de juin. Heureusement, le 31 mai, ce risque a été écarté grâce à un accord sur la hausse du plafond de la dette, largement adopté par la Chambre des représentants, repoussant ainsi ce sujet à 2025.

En outre, plusieurs indicateurs ont confirmé la résilience de l'économie américaine, ce qui est une bonne nouvelle. Si cela se confirme, la Réserve fédérale pourrait revoir sa position. Après avoir augmenté les taux directeurs de 25 points de base en début de mois, Jerome Powell avait annoncé une pause, considérant que les effets du resserrement monétaire commençaient à porter leurs fruits.

Mi-mai, la Chine a publié des indicateurs économiques décevants. Le secteur manufacturier a continué à souffrir et l’activité dans les services a ralenti, passant de 56,4 en mars à 54,5. Ces données ont eu un impact négatif sur les secteurs dépendant de l'économie chinoise, tels que le luxe, dont les valeurs ont fortement chuté. Cependant, à la fin du mois, un indice PMI manufacturier calculé par Caixin a montré une forte reprise, confirmant une accélération de la production et de la demande. Le gouvernement chinois a également mis en place de nouvelles mesures de soutien à la croissance, ce qui pourrait confirmer le rebond tant attendu.

En Europe, l’inflation montre des signes de ralentissement, notamment en France où elle a reculé de 0,9% et en Allemagne où elle est au plus bas depuis mars 2022. Ce mouvement de désinflation est principalement observé dans les prix de l'énergie et de consommation.