Les portefeuilles types - Groupama AM (juin 2023)

La saison de publication des résultats des entreprises pour le premier trimestre de cette année touche à sa fin et aura été de très bonne facture, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis. Ainsi, les sociétés de la cote américaine ont enregistré un niveau de surprises positives de 78 %, le plus élevé depuis plus d’un an. Le consensus des analystes s’attend désormais à des bénéfices en hausse de 3 % en Europe, pour l’année 2023, et stables aux Etats-Unis. Les attentes restent élevées sur l’année 2024 et n’ont pas, ou très peu, été révisées à la baisse : +7,5 % pour les valeurs européennes et +9,7 % pour les américaines.

Depuis le début de l’année, les marchés d’actions affichent des performances positives, comprises, pour la plupart, entre +5 % et +20 %. Elles sont tirées par les valeurs aurifères (23 %), les technologiques américaines (22 %), les sociétés de croissance (de +15 % à +20 %) ou encore le segment de qualité (+13 %), loin devant les petites capitalisations (+4 %) ou les valeurs décotées (+1 %), qui souffrent du ralentissement de la croissance. Aussi, les mois qui viennent s’annoncent chahutés et l’environnement macroéconomique nous offre un peu partout le même tableau contrasté : d’une part, un secteur manufacturier en territoire récessif et, d’autre part, des secteurs des services encore résilients, soutenus par des marchés du travail tendus et des revalorisations salariales conséquentes.

A court terme, nous préservons notre biais prudent sur les marchés d’actions, entamé le mois précédent, tout en restant investis sur les sociétés à fort pricing power et de qualité. Nous restons en retrait des segments les plus longs de la cote obligataire. Le marché des dettes souveraines reste rivé sur la situation des banques régionales aux Etats-Unis et les négociations en cours autour du plafond de la dette. La prise en compte de ces risques à court terme sur la trajectoire de la croissance a renchéri encore davantage le prix des obligations du Trésor et, par capillarité, celui des dettes européennes.