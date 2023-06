Les portefeuilles types - Auris Gestion (juin 2023)

Les statistiques économiques publiées au cours du mois d’avril ont confirmé les tendances récentes. Aux Etats-Unis, l’activité manufacturière continue de se contracter, tandis que l’activité dans les services reste en légère expansion. Le taux de chômage atteint son plus bas depuis 1969 à 3.4 % mais les indicateurs avancés pointent vers une dynamique moins favorable dans les semaines à venir. Enfin, le cycle de désinflation continue à un rythme certes modéré, qui permet néanmoins à la Réserve fédérale de faire une pause dans le resserrement monétaire, d’autant que la croissance du PIB est désormais sous sa moyenne de long terme. Preuve que le resserrement monétaire est efficace. Ces éléments, allant dans le sens d’un soft landing, nous incitent à augmenter notre pondération aux actions américaines de +2 % en réduisant le poids du Latam et de la Chine. Nous surveillons d’ailleurs les small & midcaps américaines car leur sous-performance récente, liée aux craintes sur la solidité des banques régionales, et l’écart de valorisation avec les large caps constituent un bon point d’entrée à long terme.

Concernant la Chine, les indicateurs de mobilité, la consommation et l’activité dans les services restent bien orientés, à l’inverse de l’activité manufacturière qui se contracte à nouveau. Une déception pour le pays, poussant même la Banque populaire de Chine à injecter des liquidités dans le système monétaire. De là à y voir les prémices d’une baisse des taux à venir ? C’est probable si la croissance continue de décevoir. Cela permettra aux actions chinoises de retrouver des niveaux de valorisation plus cohérents, alors que les sociétés du pays traitent à une valorisation au plus bas depuis huit ans.

Enfin, en Europe, les services accélèrent à nouveau et, sans surprise, le secteur manufacturier est encore en contraction, même si certains indicateurs avancés suggèrent une stabilisation à venir. Nous restons positifs sur la zone mais considérons désormais que le potentiel de performance des indices devient plus limité car les poids lourds de la cote ont déjà bien progressé. Nous nous tournons donc vers la gestion active au détriment des ETF (exchange-traded funds), en y incluant également à la marge des small & midcaps pour les mêmes raisons qu’aux Etats-Unis. Nous conservons par ailleurs notre exposition aux pétrolières européennes (valorisation et rendement du dividende attractifs) et aux banques de la zone, qui ont publié pour la plupart de bons résultats et dont les valorisations atteignent des niveaux de récession.

Le marché obligataire affiche quant à lui des valorisations attractives et demeure un outil de diversification indispensable au sein d’une allocation diversifiée. Nous privilégions l’investment grade et le haut rendement, avec une préférence marquée pour les dettes subordonnées d’émetteurs solides et le segment des CoCos, notamment celles émises par des « champions nationaux » qui offrent un couple rendement/risque très attractif.