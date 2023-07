Les portefeuilles types - Auris Gestion, juillet 2023

La dégradation des indicateurs de surprises économiques démontre que le resserrement monétaire mené par les banques centrales porte ses fruits.

En Europe, l’Allemagne a même enregistré une récession technique, avec une contraction de l’activité économique pendant deux trimestres consécutifs. Aux Etats-Unis, les indicateurs de surprises économiques se retournent mais dans une moindre mesure, à la faveur d’un marché de l’emploi encore résilient. Parallèlement, l’inflation a continué de ralentir de part et d’autre de l’Atlantique. Un scénario d’atterrissage en douceur semble ainsi de plus en plus probable. Dans ce contexte, nous favorisons l’ensemble des valeurs américaines, et notamment les small & midcaps qui ont souffert du récent stress bancaire. En Europe, nous demeurons positifs, nous conservons un biais value toujours assumé et avons renforcé à la marge notre exposition small & midcaps dont les niveaux de valorisation sont raisonnables. En Chine, la réouverture de l’économie ne se traduit pas par un rebond significatif de l’activité. Les récentes mesures de soutien monétaire et les potentielles mesures de relance, notamment dans les secteurs en difficulté (immobilier, industrie), pourraient néanmoins constituer un facteur de soutien significatif pour les actifs chinois. Nous avons ainsi maintenu nos positions sur la zone, qui est encore aujourd’hui faiblement valorisée. Nous privilégions les valeurs technologiques ou liées à la reprise de la consommation au détriment des valeurs plus cycliques. Le marché obligataire affiche toujours des valorisations attractives. Au vu du retour du risque idiosyncratique, nous privilégions l’investment grade, avec un appétit croissant pour les durations plus longues. Les dettes subordonnées offrent toujours un très bon couple rendement/risque. Enfin, sur les AT1, bien qu’elles aient fortement rebondi depuis leur point bas de mars, la classe d’actifs reste attractive notamment au niveau des champions nationaux.