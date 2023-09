Les portefeuilles types - Degroof Petercam (septembre 2023)

Si l’économie mondiale est restée résiliente jusqu’à présent, et particulièrement aux Etats-Unis, la croissance devrait ralentir dans les prochains mois sous l’effet des hausses de taux d’intérêt successives. Toutefois, le risque d’un hard landing se dissipe, au regard de la bonne tenue du secteur des services en Europe et aux Etats-Unis et d’un marché de l’emploi toujours solide. Le ralentissement de l’inflation donne plus de latitude aux banques centrales pour stabiliser leurs taux et offre même des leviers d’intervention en cas d’arrêt brutal de l’activité.

Notre allocation actuelle reflète cet optimisme prudent : tout en restant sous-pondérés sur les actions, nous avons tout au long de l’année augmenté leur poids, les niveaux de valorisation étant raisonnables et intégrant déjà le risque de ralentissement. Dans un premier temps, les actions européennes ont été renforcées, puis, plus récemment, les actions des marchés émergents et de l’Asie du Sud-Est, car nous sommes convaincus que les autorités chinoises mettront en place à un moment ou à un autre un vaste plan de relance. Nous avons privilégié un biais qualité et croissance dans le choix de nos titres, au regard de leur bonne santé financière et en vue de l’assouplissement monétaire à venir. Nous avons ainsi renforcé le secteur technologique (Alphabet, Amazon, Microsoft, Infineon, ASML) ou celui de la santé (Sonova, AstraZeneca).