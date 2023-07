L’AMF fixe le cap

« Faire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un régulateur à fort impact, à la fois en amont de l’adoption des textes, dans leur déploiement, et aussi dans ses pratiques de supervision. » Tel est l’objectif, ambitieux, dressé par sa présidente Marie-Anne Barbat Layani, en marge de la présentation des orientations stratégiques 2023-2027 du régulateur, intitulées Impact 2027. Pour mener à bien sa mission, l’AMF s’est fixé trois objectifs majeurs.

D’abord, assurer la protection des épargnants. « Tenant compte de la digitalisation de l’univers financier et de la montée en puissance des réseaux sociaux », l’AMF va renforcer sa veille des pratiques commerciales et des offres d’investissement effectuées par voie numérique. L’autorité veillera également au respect des dispositions réglementaires qui encadrent les activités des influenceurs financiers. Le gendarme financier entend par ailleurs peser sur les débats autour de la stratégie d’investissement pour les particuliers (Retail Investment Strategy), actuellement en discussion à Bruxelles. Dans ce cadre, l’AMF s’attellera au respect de la distribution de produits adaptés au profil de l’investisseur et souhaite contribuer à l’amélioration du rapport qualité-prix de l’offre d’épargne financière.

Critiques des épargnants

Sur un autre volet, l’Autorité des marchés financiers souhaite promouvoir une finance plus durable, tout en favorisant la clarté et la cohérence des règles. « L’AMF accompagnera les acteurs dans la compréhension de leurs nouvelles obligations et s’assurera de leur bonne mise en œuvre pour une information extra-financière de qualité à destination du marché et des investisseurs. »

Enfin, l’AMF entend accompagner l’innovation, « en prenant part aux réflexions menées aux niveaux national, européen ou international pour la construction d’un cadre réglementaire sur la finance décentralisée, la finance ouverte ou encore l’intelligence artificielle ». L’autorité administrative affirme également suivre de près la mise en œuvre et le respect par les acteurs concernés du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) en France, qui imposera aux prestataires sur actifs numériques un nouveau cadre exigeant.

Des missions d’envergure, en phase avec la vision de Bruxelles, notamment en matière de stratégie d’investissement pour les particuliers, mais qui suscitent toutefois des critiques au sein du monde de l’épargne français

Dès lors que c’est de l’assurance-vie, l’AMF n’est plus compétente, en faveur de l’ACPR, ce qui soulève un problème de cohérence et d’efficacité dans la protection de l’épargne GUILLAUME PRACHE, président de la Faider et de Better Finance

Président de la Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite (Faider), mais également fondateur de Better Finance, Guillaume Prache émet des réserves sur la manière dont ont été établies ces orientations stratégiques : « Pour la première fois depuis quinze ans, les épargnants n’ont pas été consultés lors de l’élaboration de ces orientations. Ni la Commission consultative des épargnants, ni la Faider (qui représente 1,5 million d’épargnants) n’ont été conviées aux discussions. »

Sur le fond, le représentant des épargnants regrette l’absence de réflexion sur le poids de l’AMF en matière de protection de l’épargne financière. « En 2015, 46 % des investissements des particuliers en fonds se faisaient via l’assurance-vie. En 2021, ce taux atteint 67 %. Or, et dès lors que c’est de l’assurance-vie, l’AMF n’est plus compétente, en faveur de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ce qui soulève un problème de cohérence et d’efficacité dans la protection de l’épargne, l’ACPR n’ayant pas la protection de l’épargne comme mission principale et pas forcément les mêmes critères/ méthodes de contrôle que l’AMF. »

Guillaume Prache regrette tout autant l’absence de prise de position de l’AMF quant aux effets de l’inflation sur l’épargne des Français. « Selon nos estimations, les Français ont perdu au moins 150 milliards d’euros, rien que sur les produits liés aux taux d’intérêt depuis l’année dernière, en raison de l’écart entre l’inflation et les taux d’intérêt. Or cette problématique n’est mentionnée ni dans le bilan 2022, ni dans les perspectives à horizon 2027 de l’AMF. »

Une jurisprudence contestée

En 2022, l’AMF a homologué sept compositions administratives (contre neuf en 2021) pour un montant total d’un million d’euros, et prononcé douze décisions de sanctions (contre dix-neuf en 2021), à l’encontre de 29 personnes pour un total de près de 100 millions d’euros. Un record historique, dont 93 millions pour le seul dossier H2O.

Le faible nombre d’homologations des compositions administratives interroge les avocats, d’autant que l’AMF s’est donné pour ambition d’augmenter le recours à ce mécanisme. « Le mécanisme de la composition administrative est une réelle opportunité pour le régulateur (gain de temps) mais aussi pour les mis en cause de voir leur dossier traité plus rapidement et peut-être plus sereinement (pas d’aveu ni de déclaration de culpabilité) que lorsqu’ils se retrouvent devant la Commission des sanctions. Toutefois, la composition administrative est très peu utilisée : elle ne concerne le plus souvent que de ‘petits manquements’ (alors que tous les abus de marché sont potentiellement concernés) où les sanctions in fine prononcées par la Commission des sanctions n’atteignent pas les 100.000 euros. Nous n’avons malheureusement pas d’explication sur les choix opérés par le Collège de notifier des griefs avec ou sans proposition d’entrer en voie de composition administrative », souligne à cet égard Marie Robin, avocate au sein du cabinet et spécialiste du contentieux boursier chez Jeantet Avocats.

Au-delà du nombre d’entités sanctionnées, l’AMF y joint de plus en plus une publicité, au grand dam de la défense. « La publicité constitue une part très importante de la sanction prononcée et dispose d’un pouvoir de nuisance parfois plus important que le montant de l’amende », estime Quentin Bertrand, avocat spécialiste du contentieux boursier et commercial chez Visconti & Grundler. Un constat appuyé par Marie Robin, de chez Jeantet Avocats. « La protection de la réputation des acteurs mis en cause aux yeux des investisseurs et de leurs pairs est un enjeu essentiel (parfois bien plus que le montant de la sanction prononcée d’ailleurs). Si bien que les conséquences d’une publicité prématurée peuvent être désastreuses. Nos clients ressentent comme une réelle injustice de se faire jeter en pâture et désigner coupables, avant même qu’un juge ne prononce une décision définitive à leur encontre. Il ne faut pas oublier que les décisions administratives de la Commission des sanctions ne sont pas définitives et peuvent faire l’objet d’un recours soit devant la Cour d’appel, soit devant le Conseil d’Etat, de sorte que la décision administrative ainsi prononcée peut être annulée ou réformée. »