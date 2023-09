Jean-Paul Serrato prend la présidence de la CNCEF Immobilier

Jean-Paul Serrato succède à Didier Kling à la présidence de la CNCEF Immobilier. Le nouvel élu qui dirige le groupe Inovea et ses filiales dans l’assurance, les produits, l’immobilier et les financements a précisé la feuille de route de la mandature à venir : une valorisation de l’exercice du conseil en immobilier d’investissement patrimonial; un accompagnement et une formation des professionnels, une offre de services adaptés à leur métier, un dialogue avec les pouvoirs publics, et enfin un accès plus facile du grand public auprès de ces professionnels.

La CNCEF Immobilier a, par ailleurs, annoncé qu’une charte de « qualité » sera rapidement proposée aux adhérents afin qu’ils puissent capitaliser sur leur positionnement de conseiller, notamment en leur proposant la dématérialisation des outils et des supports de travail ou encore le développement du distanciel et de la « digital workplace ». Ceci pour s’adapter à la généralisation prochaine de la blockchain et de l’intelligence artificielle, précise l’association.

Le nouveau conseil d’administration est composé de :