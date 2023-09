Arnaud Giraudon - Jardinier

Des racines bretonnes enfouies dans la terre d’un jardin avec, chevillé au corps, le goût d’entreprendre. Bien qu’un peu sibylline, cette description express pourrait révéler la personnalité d’Arnaud Giraudon. Il y manque à l’évidence quelques pans, mais on y trouve néanmoins l’essentiel. Pour preuve, il vit aujourd’hui dans une ferme au cœur de la Bretagne, avec deux vaches et 300 arbres et arbustes qu’il a plantés sur quatre hectares…

Image d’Epinal ? Terre d’exil ? Assurément non ! Déjà parce que ce professionnel âgé de 55 ans est encore loin de la retraite. Ensuite parce que le havre de paix qu’il a choisi n’est rien de moins qu’un exutoire, où il se sent bien, équilibré et donc plus performant, comme il aime à le rappeler. Mais de là à y voir une fin, il y a un pas à ne pas franchir. On dirait plutôt que ce petit coin de paradis a vocation à l’accompagner tandis qu’il a misé sur le télétravail pour rester en contact avec l’entreprise au sens large du terme et assouvir son envie de « faire ».

A ce jeu, Arnaud Giraudon n’a pris personne par surprise. Dès Centrale Paris, où il a fait ses études, il a créé un réseau européen de junior-entreprises. Une avant-première en quelque sorte puisque, à 32 ans, il se lance et crée Symphonis, un courtier en ligne dans le giron du Crédit Mutuel Arkéa. « C’était, à l’époque, un métier d’exécution et il y avait déjà 50 courtiers sur la place, se souvient-il. Mais nous avions une gestion rigoureuse, et l’assurance-vie en ligne sans frais a fait une entrée en force, avec de vraies bonnes Sicav et une bonne visibilité. » Le succès est alors au rendez-vous. Avec son statut de banque en ligne, Symphonis voit même plus grand et rachète Fortuneo, spécialiste en transactions boursières, pour jouer la complémentarité avec l’assurance-vie.

En 2005, Arnaud Giraudon quitte pourtant ce monde au profil de « start-up » marqué. Arkéa a en effet racheté la Banque hypothécaire européenne (BHE) – rebaptisée BPE – et lui confie les clés de la maison. « J’y ai créé un département de gestion de fortune qui, en une année, a affiché un milliard d’euros d’encours », précise-t-il. On devine cependant que ces grandes structures ne l’épanouissent pas vraiment. Quand bien même on le retrouve à la tête de l’assureur Suravenir deux ans plus tard, avec cependant un défi comme il les aime : un travail de mise aux « normes » informatiques majeure, lié au rachat de la plateforme Vie-Plus.

Le goût des missions impossibles

Pour ce développeur, entrepreneur, informaticien et « startupper » dans l’âme, son passage chez Suravenir ne peut durer dès lors que sa mission touche à sa fin. Après quatre ans, Arnaud Giraudon quitte l’entreprise, taraudé par l’envie d’en découdre sur de nouveaux créneaux. Il crée alors en 2010 « AcommeAssure.com », un site dédié dans un premier temps à l’assurance emprunteur, en partenariat avec le groupe Ouest France, qui y voit des synergies avec ses sites d’annonces. Las ! La loi Lemoine n’est pas encore en place. L’activité se réoriente vers l’assurance auto et habitation. « Je n’en garde pas un mauvais souvenir, avoue Arnaud Giraudon. Pouvoir souscrire une assurance en quelques clics me séduisait car, fondamentalement, j’aime casser les codes. »

Après être parvenu à équilibrer les comptes du site, il est contacté par le fonds d’investissement Partech en 2016 pour diriger et accompagner la croissance de Compte Nickel. La société distribue un compte qui s’ouvre chez le buraliste et répond notamment aux besoins de personnes en interdit bancaire. « J’aime les missions impossibles », s’amuse Arnaud Giraudon, qui rappelle les gros enjeux de l’entreprise en forte croissance : informatique, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBT) et service clients… Ce sont ces situations-là qu’il affectionne. Et où il est performant, comme les chiffres l’attestent. De 60 salariés en 2016, il laisse l’entreprise à plus de 300 personnes en 2019. Non sans avoir mené en parallèle sa vente à BNP Paribas, ce qui lui fera admettre ne pas avoir été très loin alors du burn-out.

Donner du sens à l’épargne

En 2019, sonne l’heure de la remise à plat. L’envie de faire une pause s’invite. Arnaud Giraudon part quatre mois faire le tour du monde, dont il reviendra « assez écolo », comme il le dit lui-même, abreuvé de lectures de rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) et désemparé devant des mers de plastique et la souffrance des peuples autochtones. Il épouse alors l’idée de donner du sens à l’épargne et d’apporter sa pierre à l’édifice. Avec son envie de transmettre, il accompagne en tant que mentor une vingtaine de sociétés engagées qui ont besoin d’être conseillées dans leur développement. Dont Anaxago, Wizbii, Goodwest ou encore Homaio – qui permet l’achat par les particuliers de quotas carbone…

Ce n’est pas tout puisque Arnaud Giraudon est également au comité d’investissement de trois fonds à impact, préside par ailleurs l’Adie Bretagne – association française de la microfinance – et est membre du comité d’investissement du « 1 % pour la planète ». Intarissable sur son cheminement vers « plus de local, plus de partage et d’échanges », cet amoureux de la terre souhaite transmettre, être toujours utile. Désormais, il s’interroge sur l’écriture d’un livre. Et sans doute irait-il là sur un autre terrain. Son jardin secret.

Son profil…

Arrivé au Crédit Mutuel Arkéa en 1997, Arnaud Giraudon crée et dirige, quatre ans plus tard, à 32 ans, le courtier en ligne Symphonis – devenu Fortuneo par la suite. Cinq ans après, il prend la direction de la banque privée BHE – rebaptisée BPE – pendant deux ans, avant de diriger l’assureur Suravenir pendant trois ans. Il fonde ensuite le site AcommeAssure.com et le dirige durant cinq ans, puis prend la direction de Compte Nickel durant trois ans. En 2019, il crée sa société de conseil Gololutic et, depuis, accompagne de jeunes entreprises dans leur développement.