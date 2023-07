Tracfin maintient un niveau d’activité élevé en 2022

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne faiblit pas. Le Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) a transmis en effet 3085 notes d’information à ses différents partenaires (autorité judiciaire, administrations partenaires dont les services de renseignement et homologues étrangers), un chiffre en hausse de 1,7% par rapport à 2020. C’est ce que révèle la deuxième partie du rapport 2022 du service de renseignement, placé sous l’autorité du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, publiée le 11 juillet 2023

Dans le détail, Tracfin a transmis durant l’exercice précédent 251 notes d’information aux autorités judiciaires, dont 24 adressées au parquet national financier (PNF). Outre le blanchiment et la présomption de blanchiment, les infractions sous-jacentes les plus représentées sont la fraude fiscale, l’abus de bien social, le travail dissimulé et l’escroquerie.



Surveillance accrue du financement du terrorisme

Par ailleurs,1 650 notes de renseignement ont été transmises en 2022. Une grande majorité des notes de renseignement sont adressées à la Direction générale de la sécurité intérieure (67 %), en raison notamment de son rôle de chef de file en matière de lutte contre le terrorisme.

844 notes d’information ont été transmises à des cellules de renseignement financier (CRF) étrangères (spontanément ou en réponse à des demandes de leur part). Dans le même temps, Tracfin a interrogé ses homologues sur 3 330 personnes physiques ou morales.