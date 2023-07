Mandat, les enjeux de la réforme

Le présent titre s’emploie, comme d’autres, à conserver au mieux la tradition transmise par les auteurs du Code civil de 1804… Dans le même temps, il a été l’occasion de distinguer le mandat d’autres contrats voisins, pour beaucoup constitués par les usages commerciaux et méritant de figurer dans le Code civil, par leur généralité, leur variété et leur portée... C’est au total un équilibre de cet acte juridique de premier plan (le mandat), tel qu’il foisonne au XXIe siècle dans tous les aspects des vies domestique et professionnelle de chacun, qu’il s’est agi de maintenir et sécuriser. » C’est par ces propos que le groupe de travail sur la réforme du droit des contrats spéciaux a résumé les enjeux des discussions en cours, synthétisés en avant-projet de réforme du Code civil, qui devrait conduire à une réforme du contrat de mandat.

Des enjeux considérables

Pour Laurent Denis, avocat chez Endroit Avocat Selas, les discussions en cours devraient avoir un impact considérable sur le modèle économique des intermédiaires en assurance et en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP). « Le contrat de mandat occupe une place considérable dans les activités d’intermédiation et de courtage, en crédit comme en assurance : contrat de mandat entre un candidat à l’emprunt et un courtier-IOBSP ; contrat de mandat d’intermédiation entre un IOBSP et son mandataire… »

Remis au garde des Sceaux en avril dernier, l’avant-projet suggère tout d’abord de revisiter la notion de mandat. Défini jusqu’ici comme l’acte « par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (article 1984 du Code civil), le groupe de travail propose ainsi de définir le mandat comme « un contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir de souscrire en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques ». Une proposition d’amendement que justifient les auteurs de l’avant-projet pour deux raisons principales : d’abord, le fait que l’ancienne expression « faire quelque chose » soit critiquée de longue date « pour son imprécision », et ensuite pour codifier les effets de la jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation a précédemment affirmé qu’il n’y a mandat que lorsqu’une personne charge une autre d’accomplir pour son compte des « actes juridiques », et non de simples actes matériels.

Distinguer mandat et courtage

L’avant-projet souhaite également distinguer mandat et courtage. Jusqu’ici corrélés, notamment dans le Code monétaire et financier qui mentionne que le courtage repose sur un contrat de mandat donné par un client, la donne pourrait changer si l’avant-projet venait à être adopté. Ainsi, dans son avant-projet de l’article 1986 du Code civil, le groupe de travail indique que « le mandat se distingue du courtage, qui consiste à rapprocher des parties pour qu’elles concluent directement un acte juridique ». Une modification également justifiée par les effets de la jurisprudence par les auteurs de l’avant-projet.

Pour Pierre-Grégoire Marly, professeur agrégé du droit et directeur du master de droit des assurances du Mans, la réforme envisagée devrait clarifier les notions de mandat et de courtage : « Le courtier est traditionnellement défini comme le mandataire de l’assuré. Or cette référence au mandat est approximative dans la mesure où le courtier ne représente pas toujours son prétendu mandant. En effet, la jurisprudence a toujours considéré qu’un mandataire est un représentant, c’est-à-dire qu’il agit au nom et pour le compte du représenté. Or cette représentation ne peut porter que sur des actes juridiques et non sur des actes matériels, sauf à titre accessoire. C’est dire que le courtier qui se contente de rechercher un contrat pour son client ou de gérer les contrats sans engager l’assureur ne peut pas être qualifié de mandataire. Mais alors, à défaut de mandat proprement dit, quelle est la nature du contrat qui le lie à l’assureur ou l’assuré ? A cet égard, l’avant-projet de réforme viendrait clarifier les choses. D’une part, il précise clairement que le mandat est réservé aux personnes investies du ‘pouvoir de souscrire en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques’ (C. civ., art. 1984), qu’il s’agisse d’un contrat ou un acte unilatéral. Ensuite, et surtout, l’avant-projet distingue expressément le mandant du courtage dont l’objet consisterait ‘à rapprocher des parties pour qu’elles concluent directement un acte juridique’ (C. civ., art. 1986). »

Enfin, dans son projet d’article 1996 portant sur les obligations du mandataire, l’avant-projet dispose que « le mandataire exécute le mandat dans l’intérêt du mandant, sous réserve des règles propres au mandat d’intérêt commun. Il est tenu de déclarer au mandant tout conflit d’intérêts, direct ou indirect, qu’il ne peut légitimement ignorer ». Pour Laurent Denis, cette disposition représente « une entrée inespérée pour ceux qui souhaitent bannir les rétrocessions, notamment en matière d’investissements pour les particuliers ». De quoi raviver encore les enjeux de cette révision, à l’heure où la Commission européenne débat autour du modèle de distribution des produits financiers à destination des épargnants.