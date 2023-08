Les saisines de la médiation de l’assurance en forte hausse

La médiation de l’assurance n’a pas chômé ces derniers mois ! Le rapport annuel 2022, rendu public ce jeudi 31 août 2023, rapporte une augmentation de 9,2% des saisines reçues durant l’exercice précédent par rapport à 2021, portant leur nombre à 21 502 saisines. La tendance s’est même accélérée en 2023, la Médiation ayant reçu près de 27 000 saisines sur douze mois à fin août 2023.

Près de deux de tiers des litiges (62%) ont concerné un contrat d’assurance dommages, le dernier tiers étant consacré aux assurances de personnes, partagé entre les assurances santé-prévoyance (31%), et l’assurance-vie (7%). Comme chaque année, les assurances emprunteurs ont représenté une part non négligeable (15%) des saisines en assurance de personne. Les motifs les plus fréquents de saisines en assurance vie se réfèrent quant à eux aux modalités de désignation de la clause bénéficiaire, suivie de réclamations sur les rendements des supports. Certaines saisines portent en outre sur les modalités de déblocage de contrats de retraite supplémentaire, ainsi que leurs montants.

Une hausse multifactorielle

Cette augmentation significative s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, l’entrée en vigueur, en début d’année 2023, de la réforme du traitement des réclamations, qui assouplit drastiquement les conditions de recevabilité des saisines. Depuis le 1er janvier 2023, l’assuré n’a plus à justifier le fait d’avoir épuisé les voies de recours internes chez son assureur pour pouvoir saisir la Médiation. La médiation sectorielle a également accueilli de nouveaux membres en 2022, avec l’adhésion de trois associations professionnelles de courtiers agréées par l’ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). En outre, la simplification de la saisine en ligne en 2021 a permis de développer et de pérenniser ce canal qui représente maintenant près de la moitié des dossiers reçus. Enfin, la médiation sectorielle tire profit de la politique de déjudiciarisation opérée par les pouvoirs publics, avec une obligation de saisine décrétée depuis 2019 pour les litiges dont l’enjeu est inférieur à 5.000 euros.

La proportion de saisines reçues en 2022 déclarées recevables s’élève à 33,9 %. Leur nombre a ainsi augmenté de 13,5 % depuis 2021, et de plus de 55 % en trois ans. 31 % des solutions formulées par la Médiation de l’assurance ont été, en tout ou partie, favorables à l’assuré. Dans 69 % des solutions exprimées, la Médiation de l’assurance a donc confirmé la position de l’assureur.

Pistes d’amélioration

Arnaud Chneiweiss, médiateur de l’assurance, a dressé, en marge de la présentation du rapport annuel, des pistes d’amélioration pour rétablir la confiance des assurés. «Un important travail sur la clarté des contrats reste à mener, à compléter par un travail sur la qualité du conseil, qui doit se pratiquer tout au long de la vie du contrat et pas seulement lors de la souscription. Cela passe d’abord par une attention particulière des assureurs lors de la rédaction des contrats, notamment en ce qui concerne le choix du vocabulaire utilisé. Il est nécessaire que les définitions utilisées dans les contrats ne s’éloignent pas du langage courant », a ainsi affirmé le Médiateur.