Les notaires font des propositions pour favoriser l’accès au logement

Relancer le logement en simplifiant le cadre juridique, tel est le pari des notaires. Réunis à Deauville le 28 et 29 septembre 2023 dans le cadre de leur 119ème congrès, les professionnels du droit ont approuvé quatorze propositions, afin de dynamiser la création et la pérennisation du logement.

Dans le détail, les notaires souhaitent réduire la durée d’obtention d’un permis de construire définitif. Ils souhaitent ainsi que toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée après cette concertation facultative - en vertu de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme - donne lieu à une période de dialogue d’un mois maximum avec les services instructeurs et les administrations concernées, pouvant être étendue jusqu’à deux mois sur demande du pétitionnaire. Par ailleurs, les notaires sont favorables au conditionnement des recours portés par les associations contre les autorisations d’urbanisme à la participation effective des associations aux concertations préalables.

La profession a également voté en faveur d’une autorisation d’urbanisme favorisant la réversibilité en faveur du logement. L’objectif est de permettre, dans les périmètres définis par les plans locaux d’urbanisme, le dépôt d’une demande de permis de construire à destinations principales « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ». Le cas échéant, la destination pourrait être l’habitation, avec faculté d’évolution entre ces destinations pendant une durée de vingt ans à compter de l’obtention de l’autorisation, dès lors que les surfaces autorisées initialement à destination d’habitation ne diminueraient pas.

Sur le volet fiscal, les notaires souhaitent favoriser la transformation d’une partie des surfaces vers la destination habitation par un avoir fiscal correspondant au prorata de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (TCBIDF) versée, rapporté au nombre d’années de validité restant à courir au titre du permis multidestination considéré. Cet avoir serait ensuite utilisé lors du paiement d’autres taxes revenant au même bénéficiaire.

Statut fiscal global pour le bailleur privé

Le congrès a également plébiscité la piste de la création d’un statut fiscal global du bailleur privé. Les notaires sont ainsi favorables à ce que l’investisseur immobilier personne physique ou société civile, louant en nu ou en meublé de manière permanente, puisse opter, pour l’imposition de ses revenus locatifs, soit pour la taxation au titre des revenus fonciers, soit pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Pour une société civile, l’option serait entre IR et IS, même si le bien loué est meublé.

Ils plaident en faveur de l’instauration d’un statut du Loueur Immobilier Professionnel (LIP). Actuellement limité au loueur en meublé, ce statut, pourrait sur option du contribuable, être appliqué aussi au loueur de logements nus. Le seuil d’application de ce nouveau statut du « Loueur Immobilier Professionnel (LIP) » sera déterminé en cumulant toutes les recettes de location immobilière, qu’elles soient taxées en tant que revenus fonciers ou en tant que Bénéfices industriels et commerciaux.

Les notaires souhaitent également généraliser l’offre locative privée solidaire avec le dispositif « Loc’Avantages ». D’étendre et de pérenniser le dispositif dit « Loc’Avantages » (consistant en une réduction d’impôt applicable aux logements pour lesquels une convention a été passée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), loués nus, à usage de résidence principale, à un locataire sous condition de ressources), à tout logement destiné à une résidence principale, qu’il soit loué nu ou meublé. Ils sont également favorables à la simplification du dispositif en le rendant simplement déclaratif, avec un engagement de location soumise au dispositif pour une durée minimale de 6 ans, le conventionnement Anah devant être la règle uniquement lorsque cette agence subventionne la réalisation de travaux.



Favoriser l’accès au logement

Poursuivant l’objectif de favoriser l’accès au logement, les notaires sont favorables à la simplification et à la généralisation du droit de préemption du locataire pour favoriser l’accession la propriété. Les notaires souhaitent ainsi créer au profit du locataire un droit de préemption lors de toute vente, en cours de bail d’un logement nu (relevant du titre I de la loi de 1989) ou meublé (relevant du titre Ibis de la loi de 1989). Dans ce dernier cas, le droit de préemption concernera également les meubles inventoriés dans le bail. Ils souhaitent en outre le généraliser en l’étendant au logement meublé (relevant du titre I bis de la loi de 1989. Dans ce cas, le droit de préemption concernera aussi les meubles inventoriés dans le bail. En cas d’exercice par le locataire en meublé de son droit de préemption, la durée de son bail sera prorogée de plein droit jusqu’au dernier jour du délai de deux ou quatre mois (en cas de prêt) dont il dispose pour la réalisation de l’acte de vente.

Toujours dans l’objectif de favorisation de l’accès au logement, les notaires souhaitent maintenir dans le temps les décotes consenties au premier accédant dans les modes d’accession d’aides à la propriété. Ceci passe notamment par la détermination de deux plafonds applicables pour une durée de trente ans à compter de la première acquisition : - Un plafond de prix de revente du logement considéré, proportionnel à la décote appliquée lors de son acquisition, l’effet de ce premier plafonnement étant cependant minoré d’un trentième pour chaque année entière de possession ; et Un plafond de ressources applicable aux accédants candidats à l’acquisition du logement aidé

Pérenniser le logement du dirigeant

Poursuivant l’objectif de pérennisation du logement du dirigeant de société, les notaires ont voté en faveur de l’extension aux dirigeants de sociétés le bénéfice de l’insaisissabilité automatique de la résidence principale.

Accélérer la rénovation énergétique des copropriétés grâce au tiers financement

Enfin, les notaires souhaitent accélérer la rénovation énergétique des copropriétés grâce au tiers financement. Dans ce cadre, ils proposent

- d’ouvrir la qualité de preneur à bail à réhabilitation à toute personne physique ou morale ;

- De permettre la mise en place d’un bail à réhabilitation par le syndicat des copropriétaires pour les parties communes générales ou spéciales d’une copropriété ;

- d’inscrire dans le champ contractuel plusieurs éléments de son économie générale pour en faire un outil adaptable à chaque situation ;

- et permettre à chaque copropriétaire concerné d’inclure son logement dans le bail à réhabilitation tout en conservant le droit de l’occuper ou d’en disposer tant qu’il honore ses obligations.