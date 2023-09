Les banques britanniques rejettent toute discrimination politique derrière la fermeture de comptes

Dans l’œil du cyclone depuis la fermeture des comptes bancaires de Nigel Farage début juillet, les banques britanniques se défendent. « Les informations fournies par les banques, les sociétés de crédit immobilier et les sociétés de paiement suggèrent qu’aucune entreprise n’a fermé de compte entre juillet 2022 et juin 2023 en raison des opinions politiques d’un client », souligne ainsi un communiqué de la Financial Conduct Authority (FCA) paru le mardi 19 septembre 2023.

Les raisons les plus fréquemment invoquées par les prestataires pour fermer, suspendre ou refuser un compte, consistent à considérer que celui-ci était inactif ou qu’il y avait des inquiétudes concernant la criminalité financière, précise le communiqué.

Prenant acte des réponses des prestataires, le régulateur britannique a toutefois annoncé son intention d’entreprendre des travaux supplémentaires pour examiner « les informations fournies » et combler « d’éventuelles lacunes ».

Examens à venir

A ce titre, la FCA va lancer dans les prochains mois un audit plus approfondi pour garantir l’exactitude des données qui leur ont été communiquées par les structures financières, un examen des demandes d’ouvertures de comptes refusées ou de résiliations de comptes existants, et des recherches sur les raisons pour lesquelles 1,1 million de personnes ne sont pas bancarisées.«Alors que nous entreprenons ce travail, le moment est également venu de débattre de la manière dont nous pouvons équilibrer l’accès aux comptes bancaires avec la menace de criminalité financière », a déclaré à ce titre Nikhil Rathi, directeur général de la FCA.

Interrogé par l’Agefi sur le traitement en France des personnes politiques exposées, Jean-Paul Faugère, vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, affirme que « L’ACPR n’a pas connaissance de dispositions des banques pour fermer les comptes de personnes politiquement exposées. Elle rappelle les termes de sa publication de septembre 2018 qui indiquait que les obligations additionnelles de collecte d’informations incombant aux établissements du secteur financier (banques et assurance) ne devaient en rien empêcher la réalisation d’opérations financières normales correspondant au profil de ces clients (notamment leurs ressources ou leur patrimoine) ".

A lire aussi:

Débat sur le droit au compte

Contrairement à d’autres législations, notamment française, la réglementation britannique n’accorde pas de droit au compte à toutes les entités morales. Ainsi, le règlement britannique sur les comptes de paiement, qui interdit toute discrimination en matière d’accès aux services financiers, ne s’applique pas aux entreprises, associations ou organisations caritatives, ni encore aux partis politiques. «Il importe aux décideurs politiques de se prononcer, pour savoir si tous les individus, entreprises et organisations devraient avoir droit à un compte, comme c’est le cas dans certains autres pays», a ainsi affirmé Nikhil Rathi.