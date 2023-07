L’Autorité de contrôle prudentiel fait l’inventaire de la Directive sur la distribution d’assurance

L’heure est à l’évaluation pour la Directive sur la distribution d’assurance (DDA). Cinq ans après son entrée en vigueur, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié ce mardi 18 juillet 2023 la recommandation 2023-R-01. Fruit d’une série de contrôles effectués par le superviseur auprès d’assureurs ou d’intermédiaires, la recommandation qui sonne comme un premier bilan sur l’application de la DDA, poursuit l’objectif d’améliorer les dispositifs de gouvernance et de surveillance existants des produits d’assurance.

Une évaluation rendue nécessaire par «l’hétérogénéité des pratiques» constatée par le régulateur depuis l’entrée en vigueur de la directive, mais également par un contexte européen dynamique, marqué par l’attention accrue accordée à la protection du consommateur, et à la proportionnalité des coûts supportés eu égard à la «performance» du produit d’assurance «good value for money».

Dans le détail, la recommandation de l’ACPR enjoint aux concepteurs des produits d’apporter des précisions sur la notion de «marché cible du produit». Ainsi, les concepteurs devront recourir à des critères «objectifs» pour définir cette notion à l’instar de la connaissance et l’expérience client, sa situation personnelle et financière, la tolérance au risque et capacité à subir des pertes, et de recueillir les objectifs et les besoins des clients.



Alerte sur la politique de rémunération

Par ailleurs, l’ACPR recommande aux concepteurs de réaliser des tests pour s’assurer que les coûts du produit soient «proportionnés aux bénéfices attendus pour le marché cible identifié». Ces tests comprennent notamment des évaluations et des comparaisons à l’échelle du marché de la performance, des coûts et des risques des supports d’investissement commercialisés.

L’ACPR enjoint enfin les concepteurs de produit de ne pas instaurer de politiques de rémunération qui seraient susceptibles de nuire au respect par les distributeurs de leur obligation d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts des souscripteurs ou adhérents.

La recommandation entre en vigueur au 1er janvier 2024.